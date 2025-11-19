Зеленський поговорив з Туском: Польща поділилася розвідданими про диверсії на залізниці

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Вони обговорили наслідки російських атак та нещодавні диверсії на польській залізниці.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський написав у Telegram.
За словами Зеленського, Туск висловив співчуття у зв’язку із загиблими в Тернополі та десятками поранених в інших регіонах після чергової хвилі дронових і ракетних ударів РФ. Президент подякував Польщі за солідарність та повідомив, що в Україні тривають екстрені відновлювальні роботи.
Туск також поділився даними польських правоохоронців і розвідки щодо диверсій на залізниці, для організації яких використовували соцмережу Telegram і запускали дезінформаційну кампанію проти України. Зеленський наголосив, що Україна щоденно зіштовхується з подібними підривними діями, зокрема й на об’єктах залізничної інфраструктури.
"Усі факти вказують на російський слід. Ніхто, окрім росіян, у цьому не зацікавлений", - зазначив Зеленський.
Україна та Польща домовилися створити спільну групу для протидії диверсіям і запобігання подібним операціям РФ у майбутньому. Зеленський підкреслив, що Київ готовий до всебічної співпраці та обміну інформацією.
У Польщі фіксують нові диверсії на залізниці. Раніше стало відомо, що в період із 15 по 17 листопада було пошкоджено інфраструктуру залізничної лінії №7 на відрізку Варшава Східня - Дорогуськ.
На одному з ключових напрямків, що веде до українського кордону, машиніст помітив серйозні пошкодження колії неподалік станції PKP Mika в районі Жичина, Гарволінського повіту Мазовецького воєводства.
Прем’єр Дональд Туск підтвердив: колії на маршруті Варшава–Люблін, яким доставляється допомога Україні, були зруйновані внаслідок вибуху. "Укрзалізниця" уточнила, що, за даними польської сторони, на ділянці спрацював вибуховий пристрій, який пошкодив залізничне полотно.
Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що польські військові перевірять безпеку ще 120 кілометрів колій, що ведуть до кордону з Україною, аби запобігти новим атакам.
Поліція Польщі розпочала розслідування та розглядає версію про диверсії в інтересах іноземної спецслужби.
Також повідомлялося, що Варшава вимагатиме від Білорусі затримати та передати підозрюваних у підривах. Один із них у травні вже був засуджений у Львові за диверсії в Україні, інший - уродженець Донецької області, який раніше працював у прокуратурі.