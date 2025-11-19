Зеленский поговорил с Туском: Польша поделилась разведданными о диверсиях на железной дороге

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Они обсудили последствия российских атак и недавние диверсии на польской железной дороге.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Зеленский написал в Telegram.

По словам Зеленского, Туск выразил соболезнования в связи с погибшими в Тернополе и десятками раненых в других регионах после очередной волны дроновых и ракетных ударов РФ. Президент поблагодарил Польшу за солидарность и сообщил, что в Украине продолжаются экстренные восстановительные работы.

Туск также поделился данными польских правоохранителей и разведки о диверсиях на железной дороге, для организации которых использовали соцсеть Telegram и запускали дезинформационную кампанию против Украины. Зеленский отметил, что Украина ежедневно сталкивается с подобными подрывными действиями, в том числе и на объектах железнодорожной инфраструктуры.

"Все факты указывают на российский след. Никто, кроме россиян, в этом не заинтересован", - отметил Зеленский.

Украина и Польша договорились создать совместную группу для противодействия диверсиям и предотвращения подобных операций РФ в будущем. Зеленский подчеркнул, что Киев готов к всестороннему сотрудничеству и обмену информацией.