Зеленський поговорив з Туском: Польща поділилася розвідданими про диверсії на залізниці

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Вони обговорили наслідки російських атак та нещодавні диверсії на польській залізниці.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Зеленський написав у Telegram.

За словами Зеленського, Туск висловив співчуття у зв’язку із загиблими в Тернополі та десятками поранених в інших регіонах після чергової хвилі дронових і ракетних ударів РФ. Президент подякував Польщі за солідарність та повідомив, що в Україні тривають екстрені відновлювальні роботи.

Туск також поділився даними польських правоохоронців і розвідки щодо диверсій на залізниці, для організації яких використовували соцмережу Telegram і запускали дезінформаційну кампанію проти України. Зеленський наголосив, що Україна щоденно зіштовхується з подібними підривними діями, зокрема й на об’єктах залізничної інфраструктури.

"Усі факти вказують на російський слід. Ніхто, окрім росіян, у цьому не зацікавлений", - зазначив Зеленський.

Україна та Польща домовилися створити спільну групу для протидії диверсіям і запобігання подібним операціям РФ у майбутньому. Зеленський підкреслив, що Київ готовий до всебічної співпраці та обміну інформацією.