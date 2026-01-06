Британия и Франция договорились о создании военных хабов по всей Украине, - Стармер

Франция и Британия договорились, что после прекращения огня по всей Украине будут созданы "военные хабы".

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" заявил премьер Британии Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph и Sky News .

Стармер анонсировал создание "военных хабов" в Украине после того, как он подтвердил, что Британия отправит свой контингент на украинскую территорию для обеспечения будущего режима прекращения огня. Такое условие предусмотрено в декларации о намерениях по развертыванию сил в Украине.

Как пишет Sky News, такие хабы будут обустроены, чтобы обеспечить развертывание сил и строительство защищенных объектов для хранения вооружений и военной техники в поддержку оборонных потребностей Украины.

Премьер-министр Британии также раскритиковал российского диктатора Владимира Путина за отказ взять на себя обязательства по прекращению войны.

"Мы будем продолжать оказывать давление на Россию… до тех пор, пока она не сядет за стол переговоров добросовестно", - заверил он.

Также Стармер добавил, что мир в Украине сейчас "ближе, чем когда-либо".

"Самые трудные этапы все еще впереди", - уточнил он.