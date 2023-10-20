Зеленский поговорил с Байденом, а Залужный посетил Авдеевку: новости за 19 октября

Вчера, 19 октября 2023 года, президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Джо Байденом. А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил Авдеевку в Донецкой области.

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Зеленский провел переговоры с Байденом: обсудили ATACMS и не только

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Одной из тем обсуждений стали дальнобойные ракеты ATACMS.

Как отметил Зеленский, он поблагодарил Байдена за выполнение недавних оборонных договоренностей.

"Украинцев очень вдохновило получение ракет ATACMS, а наши воины успешно используют их на поле боя. Обсудили дальнейшее усиление наших дальнобойных возможностей", - уточнил президент.

Он рассказал, что поблагодарил президента США и за недавний визит спецпредставителя по восстановлению Украины Пенни Прицкер, во время которого начались переговоры по использованию российских активов.

Залужный провел работу на Авдеевском и Купянском направлениях (видео)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел работу на Авдеевском и Купянском направлениях.

"На войне нет простых участков фронта. Есть только те, где сложнее. Сейчас - это Авдеевка. Здесь противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону и окружить город", - говорится в сообщении.

Залужный пояснил, что враг активно применяет штурмовые подразделения, бросает большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию. Несмотря на все, наши воины продолжают героически отражать атаки, уничтожая живую силу и технику противника.

"С командующими и командирами бригад, выполняющих задачи на Авдеевском направлении, определили последовательность наших шагов с учетом постоянного изменения оперативной обстановки и обсудили первоочередные потребности подразделений", - добавил главком ВСУ.

Также Залужный провел работу на Купянском направлении, где оккупанты продолжают наступательные действия. Наши ребята крепко держат оборону в сверхсложных условиях.

ВСУ уничтожили уже пятый за последние 10 дней российский самолет Су-25

Украинские бойцы на Таврическом направлении продолжают наносить российским захватчикам потери в живой силе и технике. В частности, за минувшие сутки ВСУ уничтожили более 300 оккупантов и еще один вражеский самолет Су-25 - уже пятый за последние 10 суток.

Силы обороны продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины и наступательной операции на Мелитопольском направлении - имеют частичный успех юго-западнее Вербового в Запорожской области.

За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных, 29 авиационных ударов, провел 34 боевых столкновения и совершил 930 артиллерийских обстрелов.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" враг не оставляет попыток, при поддержке авиации окружить Авдеевку. Украинские воины отбили 3 атаки россиян и сбили еще один вражеский штурмовик Су-25. Это уже пятый самолет, сбитый в Донецкой области за последние 10 суток.

В Крыму атакованы склады вооружения Черноморского флота РФ, - росСМИ

В Крыму в среду, 18 октября, были атакованы русские склады с вооружением. Вероятно, ракета попала по территории складов Черноморского флота РФ.

Российское издание со ссылкой на источники пишет, что вечером 18 октября одна из ракет попала на территорию воинской части 63876 в районе поселка Сахарная Головка под Севастополем. Там находятся склады вооружения Черноморского флота России.

"Территория воинской части повреждена, один военнослужащий ранен", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время ракетной атаки из зданий "МВД" Севастополя эвакуировали более 350 полицейских.

Совет одобрил госбюджет-2024 в первом чтении

Верховная рада одобрила выводы и предложения народных депутатов к проекту закона о госбюджете на 2024 год. Бюджет в первом чтении поддержали 285 депутатов.

Правительству рекомендуют определиться с целесообразностью выделения средств на производство (создание) и распространение телевизионных фильмов и сериалов в составе бюджетной программы "Государственная поддержка кинематографии" (590 млн гривен) и в случае необходимости уменьшить соответствующие расходы или сократить их в полном объеме. На телефильмы и сериалы планировали потратить 445 млн гривен.

Рада поддержала законопроект о запрете УПЦ (МП) в первом чтении

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией.

Таким образом, в Украине могут запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата.

Отметим, что за такое решение проголосовало 267 нардепов.

При этом против голосовали 11 представителей "Платформы за жизнь и мир", 3 - "Восстановление Украины". Еще двое нардепов воздержались, а 17 - не голосовали.

Вступление Украины в ЕС: Стефанишина рассказала, когда ждать отчет Еврокомиссии

Европейская комиссия предоставит отчет с оценкой выполнения Украиной семи шагов на пути к вступлению в ЕС уже в следующем месяце.

"Уже определена дата такого отчета. Это 8 ноября этого года. Этот отчет будет касаться как Украины, так и других стран, которые претендуют на членство в Евросоюзе. Это и Молдова, и Грузия, и страны Западных Балкан", - заявила министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Стефанишина добавила, что Украина продемонстрировала наибольший прогресс и максимальную концентрацию на реализации политических обязательств для открытия переговоров.

"Поэтому, я не сомневаюсь, что надлежащее основание для такого решения уже сформировано. В то же время важнейшая работа в дальнейшем будет заключаться в столицах государств-членов ЕС, которые должны единогласно принять решение о начале переговорного процесса", - подчеркнула она.

Вместо Маляр. Стало известно, кто будет отвечать за СМИ в Минобороны

Писатель и военный Илларион Павлюк стал новым начальником Управления печати и информации Минобороны.

"Принимаю новую должность начальника Управления прессы и информации Министерства обороны. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность. Спасибо министру обороны за то, что поверил в меня и мою команду!", - говорится в сообщении.

Павлюк фактически займет место Анны Маляр, которая в должности заместителя Минобороны отвечала и за информационное направление, но была уволена решением Кабинета министров 27 сентября вместе с другими заместителями предыдущего министра.

ЕС официально продлил временную защиту для беженцев из Украины до марта 2025 года

Европейский Союз окончательно продлил временную защиту для беженцев из Украины до 4 марта 2025 года.

27 сентября 2023 года министры стран ЕС достигли политической договоренности о продлении временной защиты до 4 марта 2025 года. Окончательное решение было принято сегодня.