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ЕС официально продлил временную защиту для беженцев из Украины до марта 2025 года

Четверг 19 октября 2023 18:30
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ЕС официально продлил временную защиту для беженцев из Украины до марта 2025 года Иллюстративное фото: ЕС официально продлил временную защиту для беженцев из Украины до марта 2025 года (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский Союз окончательно продлил временную защиту для беженцев из Украины до 4 марта 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

27 сентября 2023 года министры стран ЕС достигли политической договоренности о продлении временной защиты до 4 марта 2025 года. Окончательное решение было принято сегодня.

Что такое временная защита

4 марта 2022 года Евросоюз активировал директиву о временной защите. Это такой механизм ЕС, который задействуют в исключительных обстоятельствах массового притока для обеспечения коллективной защиты перемещенных лиц и уменьшения давления на национальные системы предоставления убежища стран ЕС.

Отметим, что в общей сложности 4,1 млн беженцев из Украины зарегистрированы для получения временной защиты или аналогичных схем в ЕС.

Временная защита позволяет перемещенным лицам из Украины воспользоваться согласованным набором прав в ЕС, в частности:

  • доступом к жилью,
  • доступом к рынку труда
  • медицинской помощью
  • доступом к образованию для детей

Отметим, что ранее в Нидерландах заявили об отсутствии мест в центре для беженцев из-за массового наплыва украинцев.

Тем временем в Берлине создадут тысячи дополнительных мест для беженцев из Украины.

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