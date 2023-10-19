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Вместо Маляр. Стало известно, кто будет отвечать за СМИ в Минобороны

Украина, Четверг 19 октября 2023 19:31
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Вместо Маляр. Стало известно, кто будет отвечать за СМИ в Минобороны Фото: Илларион Павлюк (facebook.com warmifua)
Автор: Карина Левицкая

Писатель и военный Илларион Павлюк стал новым начальником Управления прессы и информации Минобороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Павлюка.

"Принимаю новую должность начальника Управления печати и информации Министерства обороны. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность. Спасибо министру обороны за то, что поверил в меня и мою команду!", - говорится в сообщении.

Павлюк фактически займет место Анны Маляр, которая на должности заместителя Минобороны отвечала и за информационное направление, но была уволена решением Кабинета министров 27 сентября вместе с другими заместителями предыдущего министра.

Кто такой Илларион Павлюк:

Илларион Павлюк - журналист, продюсер, писатель, медиаменеджер и уже бывший военнослужащий Главного управления разведки.

Перестановки в Минобороны

5 сентября Верховная Рада уволила Алексея Резникова с должности министра обороны. После этого ему на смену пришел бывший глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Уже 18 сентября правительство также уволило почти всех заместителей министра обороны Украины. Речь идет о:

  • Владимире Гаврилове;
  • Ростиславе Замлинском;
  • Анне Маляр;
  • Денисе Шарапове.

Кроме того, было уволено:

  • Андрея Шевченко с должности заместителя министра обороны по европейской интеграции;
  • Виталия Дейнегу с должности заместителя министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации;
  • Константина Ващенко с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.

Напомним, после этого Кабмин принял решение о назначении трех заместителей главы Минобороны 27 сентября. Тогда ими стали Юрий Джигир, Наталья Калмыкова и Екатерина Черногоренко.

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Анна Маляр
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Вместо Маляр. Стало известно, кто будет отвечать за СМИ в Минобороны
Вместо Маляр. Стало известно, кто будет отвечать за СМИ в Минобороны
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