Вместо Маляр. Стало известно, кто будет отвечать за СМИ в Минобороны
Писатель и военный Илларион Павлюк стал новым начальником Управления прессы и информации Минобороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Павлюка.
"Принимаю новую должность начальника Управления печати и информации Министерства обороны. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность. Спасибо министру обороны за то, что поверил в меня и мою команду!", - говорится в сообщении.
Павлюк фактически займет место Анны Маляр, которая на должности заместителя Минобороны отвечала и за информационное направление, но была уволена решением Кабинета министров 27 сентября вместе с другими заместителями предыдущего министра.
Кто такой Илларион Павлюк:
Илларион Павлюк - журналист, продюсер, писатель, медиаменеджер и уже бывший военнослужащий Главного управления разведки.
Перестановки в Минобороны
5 сентября Верховная Рада уволила Алексея Резникова с должности министра обороны. После этого ему на смену пришел бывший глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
Уже 18 сентября правительство также уволило почти всех заместителей министра обороны Украины. Речь идет о:
- Владимире Гаврилове;
- Ростиславе Замлинском;
- Анне Маляр;
- Денисе Шарапове.
Кроме того, было уволено:
- Андрея Шевченко с должности заместителя министра обороны по европейской интеграции;
- Виталия Дейнегу с должности заместителя министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации;
- Константина Ващенко с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.
Напомним, после этого Кабмин принял решение о назначении трех заместителей главы Минобороны 27 сентября. Тогда ими стали Юрий Джигир, Наталья Калмыкова и Екатерина Черногоренко.
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