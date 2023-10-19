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Разведчики ГУР показали, как "охотятся" на оккупантов под Бахмутом (видео)

Украина, Четверг 19 октября 2023 10:35
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Разведчики ГУР показали, как "охотятся" на оккупантов под Бахмутом (видео) Фото: ГУР показало, как уничтожает оккупантов под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские разведчики под Бахмутом "охотятся" на российских оккупантов. Благодаря дронам защитники уничтожают вражеские укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

ГУР показало работу операторов дронов на Бахмутском направлении. Защитники ищут вражескую технику, укрытия захватчиков и окопы.

"Наши операторы дронов-камикадзе в Клещиевке и Бахмуте мастерски врываются в захватнические окопы, вражеские укрытия в зданиях, а также палят технику и военное оборудование россиян", - говорится в сообщении.

Бои за Бахмут

Бахмутское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Наши защитники продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута. Ранее там были освобождены населенные пункты Клещиевка и Андреевка.

При этом сам Бахмут пока остается под контролем врага. Также оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции на южном фланге, но безуспешно.

Больше о том, что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ - в материале РБК-Украина.

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