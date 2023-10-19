В Харькове задержан работник фармкомпании, корректировавший удары РФ по городу

СБУ задержала агента ФСБ, корректировавшего удары РФ по Харькову. Им оказался работник местной фармацевтической компании, которого российская спецслужба завербовала в марте 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Он был задержан "на горячем" во время доразведки мест вражеских "прилетов" в областном центре", - говорится в сообщении.

Что делал агент?

По указанию оккупантов он объезжал территорию региона и скрыто фиксировал последствия российских воздушных атак на украинские объекты. Больше всего врага интересовала информация о возможных огневых поражениях местных заводов оборонно-промышленного комплекса Украины.

Сообщения с координатами инфраструктурных объектов Харьковщины и другими полученными сведениями российский агент посылал своему "куратору" из ФСБ через мессенджер.

Для маскировки "сеансов" связи с агрессором фигурант использовал сим-карты российских мобильных операторов, на которые регистрировал анонимные аккаунты.

За выполненные задания он получал от оккупантов "денежное вознаграждение", поступавшее на его криптокошелек.

Установлено, что разведданные требовались захватчикам для подготовки новых и корректировки повторных ракетных и дроновых ударов по приграничному региону.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался работник местной фармацевтической компании, которого российская спецслужба завербовала в марте этого года. В "поле зрения" ФСБ он попал как активный пользователь прокремлевских Телеграмм-каналов, где неоднократно публиковал собственные антиукраинские сообщения.

Во время обыска у задержанного были обнаружены мобильные телефоны, которые он использовал для коммуникации с агрессором. В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Обстрел Харькова

18 октября в Харькове сообщили о взрывах, связанных с обстрелом города российскими войсками. Позже выяснилось, что "прилет" был зафиксирован в Индустриальном районе, возникли перебои со светом. Ранение получил один человек.