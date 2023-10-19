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В российском Ростове прозвучали взрывы, власти говорят о работе ПВО

Ростов-на-Дону, Россия, Четверг 19 октября 2023 12:01
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В российском Ростове прозвучали взрывы, власти говорят о работе ПВО Фото: в российском Ростове-на-Дону прозвучали взрывы (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

В Ростове-на-Дону (РФ) прозвучали взрывы утром в четверг, 19 октября. Местные власти объясняют инцидент работой противовоздушной обороны по неким целям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора ростовской области Василия Голубева.

По словам российского чиновника, подразделение ПВО, которое осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, "уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона".

Это произошло в 10:10 по местному времени.

Руководитель Ростовской области заверил, что "разрушений и пострадавших на земле нет".

Между тем, в местных пабликах и Телеграм-каналах рассказывают, что были слышны звуки взрывов в районе города, а также в сети были опубликованы кадры со следами в небе от полета ракет, вероятно, вследствие работы систем ПВО.

Взрывы в Ростове и области

Напомним, на территории РФ в последнее время все чаще гремят взрывы и происходят пожары, а также звучат сообщения о работе ПВО и "атаках дронов". Не исключением стала и Ростовская область.

Так, например, утром 26 сентября в российском Таганроге в этом регионе прогремели взрывы. В сети публиковали фотографии следов в небе над городом после взрывов.

Ранее перед этим, 7 сентября, в Ростове-на-Дону РФ у штаба Южного военного округа произошел взрыв, а также возник пожар.

Сильные взрывы гремели в Ростове и 21 августа. Тогда местные СМИ придумали якобы "сбитие трех ракет С-200".

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Российская Федерация Ростов-на-Дону вибухи ПВО
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