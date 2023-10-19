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В Крыму атакованы склады вооружения Черноморского флота РФ, - росСМИ

Крым, Четверг 19 октября 2023 12:07
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В Крыму атакованы склады вооружения Черноморского флота РФ, - росСМИ Фото: в Крыму атакованы склады вооружения Черноморского флота РФ (t.me/krymrealii)
Автор: Наталья Юрченко

В Крыму в среду, 18 октября, были атакованы российские склады с вооружением. Вероятно, ракета попала по территории складов Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

Российское издание со ссылкой на источники пишет, что вечером 18 октября одна из ракет попала на территорию воинской части 63876 в районе поселка Сахарная Головка под Севастополем. Там находятся склады вооружения Черноморского флота России.

"Территория воинской части повреждена, один военнослужащий ранен", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время ракетной атаки из зданий "МВД" Севастополя эвакуировали более 350 полицейских.

Что известно о взрывах в Севастополе

Напомним, вчера вечером во временно оккупированном Севастополе объявили тревогу после взрывов. Они прозвучали в районе поселка Сахарная Головка.

Позже выяснилось, что рядом с населенным пунктом находится по меньшей мере четыре склада с российским оружием. Там, в частности, хранится и ракетное вооружение.

Минобороны России заявило о якобы сбитии двух ракет С-200.

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