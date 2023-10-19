В Крыму атакованы склады вооружения Черноморского флота РФ, - росСМИ
В Крыму в среду, 18 октября, были атакованы российские склады с вооружением. Вероятно, ракета попала по территории складов Черноморского флота РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.
Российское издание со ссылкой на источники пишет, что вечером 18 октября одна из ракет попала на территорию воинской части 63876 в районе поселка Сахарная Головка под Севастополем. Там находятся склады вооружения Черноморского флота России.
"Территория воинской части повреждена, один военнослужащий ранен", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что во время ракетной атаки из зданий "МВД" Севастополя эвакуировали более 350 полицейских.
Что известно о взрывах в Севастополе
Напомним, вчера вечером во временно оккупированном Севастополе объявили тревогу после взрывов. Они прозвучали в районе поселка Сахарная Головка.
Позже выяснилось, что рядом с населенным пунктом находится по меньшей мере четыре склада с российским оружием. Там, в частности, хранится и ракетное вооружение.
Минобороны России заявило о якобы сбитии двух ракет С-200.
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