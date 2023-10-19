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ВСУ уничтожили еще один самолет россиян и более 300 оккупантов на Таврическом направлении

Четверг 19 октября 2023 09:55
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ВСУ уничтожили еще один самолет россиян и более 300 оккупантов на Таврическом направлении Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские бойцы на Таврическом направлении продолжают наносить российским захватчикам потери в живой силе и технике. В частности, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили более 300 оккупантов и еще один вражеский самолет Су-25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Силы обороны продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины и наступательную операцию на Мелитопольском направлении - имеют частичный успех юго-западнее Вербового в Запорожской области.

За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных, 29 авиационных ударов, провел 34 боевых столкновения и совершил 930 артиллерийских обстрелов.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" враг не оставляет попыток, при поддержке авиации оцепить Авдеевку. Украинские воины отбили 3 атаки россиян и сбили еще один вражеский штурмовик Су-25. Это уже пятый самолет, сбитый в Донецкой области за последние 10 суток.

Также российские оккупанты безуспешно пытались проводить наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 17 атак оккупантов в районе Марьинки и 4 атаки - возле Новомихайловки.

На Шахтерском направлении украинские воины нанесли противнику потери в районе Новомайорского в Донецкой области и сдерживают его в районах Новодаровки и восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

В Токмаке Запорожской области, используя гражданских в качестве живого щита, российские террористы массово расселяются в многоэтажных домах, в квартирах, где проживает местное население.

Потери врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1434 огневых задач.

Общие потери врага составили 322 человека.

Также украинские бойцы уничтожили 43 единицы военной техники противника, в том числе:

  • 3 танка;
  • 3 ББМ;
  • 12 артиллерийских систем;
  • 2 РСЗО;
  • 1 самолет,
  • 13 БПЛА;
  • 5 единиц автомобильной;
  • 2 единицы специальной техники.

Потери России в Украине

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 19 октября, составили 630 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 290 680 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет и вертолет.

Также 17 октября ВСУ удалось сбить один самолет и шесть вертолетов. Причем оба самолета были сбиты на Таврическом направлении.

По данным на конец июня, Силы обороны Украины с начала войны уничтожили 120-130 танковых батальонов российских захватчиков. А более пятой части известных потерь российских самолетов и вертолетов с начала войны не было вызвано действиями Украины.

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