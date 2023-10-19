Вступление Украины в ЕС: Стефанишина рассказала, когда ждать отчет Еврокомиссии

Европейская комиссия предоставит отчет с оценкой выполнения Украиной семи шагов на пути к вступлению в ЕС уже в следующем месяце.

Об этом заявила министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Уже определена дата такого отчета. Это 8 ноября этого года. Этот отчет будет касаться как Украины, так и других стран, которые претендуют на членство в Евросоюзе. Это и Молдова, и Грузия, и страны Западных Балкан", - заявила она.

Стефанишина добавила, что Украина продемонстрировала наибольший прогресс и максимальную концентрацию на реализации политических обязательств для открытия переговоров.

"Поэтому, я не сомневаюсь, что надлежащее основание для такого решения уже сформировано. В то же время важнейшая работа в дальнейшем будет заключаться в столицах государств-членов ЕС, которые должны единогласно принять решение о начале переговорного процесса", - подчеркнула она.

Вступление Украины в ЕС

Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз еще в прошлом году. Теперь государство должно выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня Украина выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров, а в конце сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что государство завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.

Отметим, что в украинском правительстве рассчитывали на положительный отчет Еврокомиссии и рекомендацию начать переговоры о вступлении уже в 2023 году. Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что государство может начать переговоры по вступлению в ЕС уже в этом году.

Однако по данным издания Politico, ЕС, вероятно, до декабря этого года объявит о начале переговоров по членству Украины.

К тому же в Офисе президента отметили, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться в первом полугодии 2024 года.

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