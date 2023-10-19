Бойцы ССО вывели из строя средство РЭБ оккупантов в Бахмуте (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций ВСУ.

"Враг на передовой активно применяет средства радиоэлектронной борьбы, однако наши воины знают, как им противодействовать", - говорится в сообщении под видео.



Так, в Бахмуте операторы 8-го полка ССО обнаружили антенну, которую противник использовал в качестве РЭБ направленного действия. Бойцы вывели ее из строя с помощью ударного дрона.

Бои за Бахмут

Отметим, что Бахмутское направление остается одним из самых горячих на передовой. Украинские бойцы продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута. Ранее там были освобождены населенные пункты Клещиевка и Андреевка.

При этом сам Бахмут пока остается под контролем оккупантов. Захватчики также пытаются восстановить утраченные позиции на южном фланге, но безуспешно.

Больше о том, что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ - читайте в материале РБК-Украина.