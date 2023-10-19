Рада одобрила госбюджет-2024 в первом чтении

Верховная рада одобрила выводы и предложения народных депутатов к проекту закона о госбюджете на 2024 год. Бюджет в первом чтении поддержали 285 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена финансового комитета Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, за бюджет голосовали:

"Слуга народа" - 200 депутатов

"Европейская солидарность" - 0

"Батькивщина" - 0

"Платформа за жизнь и мир" - 17

"За майбутне" - 14

"Голос" - 16

"Довира" - 16

"Восстановление Украины" - 11

Внефракционные - 11

t.me/irynagerashchenko

Предложения депутатов

Ранее бюджетный комитет одобрил выводы и предложения к проекту госбюджета. Из 1620 поданных предложений учено или учтено частично только 115.

Среди существенных изменений, которые правительству рекомендуется учесть при подготовке ко второму чтению:

в случае принятия законопроекта о налогообложении банков (№ 9656-д) увеличить плановые доходы госбюджета на 9,9 млрд гривен.

сократить расходы на строительство, ремонты и закупки имущества в разных органах власти на 1,3 млрд гривен;

сократить расходы на Бюро экономической безопасности на 409 млн гривен и направить эти средства на закупку сканеров для таможни на пунктах пропуска железнодорожного сообщения;

направить дополнительно 574 млн гривен на протезирование для военных;

увеличить расходы на образовательную субвенцию на 384 млн гривен.

Кроме того, согласно документу, при подготовке проекта закона о государственном бюджете Украины на 2024 год ко второму чтению правительство должно:

сократить расходы 574 млн гривен на реконструкцию первой очереди Мемориального комплекса памяти жертв Голодоморов в Украине со строительством второй очереди Национального музея "Мемориал жертв Голодомора".

Также правительству рекомендуют определиться с целесообразностью выделения средств на производство (создание) и распространение телевизионных фильмов и сериалов в составе бюджетной программы "Государственная поддержка кинематографии" (590 млн гривен) и в случае необходимости уменьшить соответствующие расходы или сократить их в полном объеме. На телефильмы и сериалы планировали потратить 445 млн гривен.

Проект бюджета-2024

Напомним, Кабинет министров 15 сентября утвердил проект госбюджета на 2024 год и подал его в Раду. Проект №10000 предусматривает доходы общего фонда в 1 трлн 560 млрд гривен и расходы в 3 трлн 108 млрд гривен.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, ключевой акцент проекта - оборона и безопасность, на которые будет направлено более половины всех ресурсов бюджета - 1 трлн 685 млрд гривен, что на 113 млрд гривен больше, чем в этом году.

Рада приняла проект к сведению 20 сентября.

Бюджетный процесс

Кабмин должен предоставить проект госбюджета на следующий год до 15 сентября. Согласно процедуре, после регистрации его должны подать на заседании Рады. Если документ принят к рассмотрению, начинается подготовка к первому чтению.

После этого профильный бюджетный комитет Рады принимает предложения от депутатов. После выводов профильного комитета до 20 октября должно состояться первое чтение.

Одобренные бюджетные выводы должны учитываться Кабмином при подготовке ко второму чтению.

При втором чтении утверждаются общий объем дефицита, максимальный госдолг, общие суммы доходов и расходов, размер минимальной зарплаты, прожиточный минимум и ряд других показателей. Остальные статьи проекта, не принятые во втором чтении, переносятся на третье.

В целом, закон о государственном бюджете следующего должен быть принят до 1 декабря.