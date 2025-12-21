Зеленский о переговорах в США: ожидаю отчет от Умерова по третьему дню

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что сегодня, 21 декабря, во Флориде проходит уже третий день переговоров между делегациями Украины и США по мирному плану. После встречи глава государства ожидает отчет от переговорной команды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента.
Зеленский уточнил, что стороны работают над документы о завершении войны, гарантиях безопасности и восстановлении Украины.
"Сейчас работает украинская переговорная команда во Флориде. Сегодня еще встреча с американской делегацией с представителями президента США Дональдом Трампом. Продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности, о восстановлении. Подробно идут по каждому пункту и есть конструктив с американской стороны", - рассказал глава государства.
Также он добавил, что команды говорят в том числе о тайминге, о возможных временных рамках тех или иных решений.
"Я ожидаю доклад Рустема Умерова и Андрея Гнатова по деталям разговора", - резюмировал Зеленский.
Напомним, что США, Украина и Европа уже месяц работают над доработкой нового американского мирного плана по завершению российско-украинской войны.
Последняя серия переговоров началась в пятницу, 19 декабря, в Майами. На повестке дня стояли вопросы общего плана из 20 пунктов, а также гарантии безопасности и договор о восстановлении Украины.
По итогам встречи секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что стороны договорились о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время. Кроме того, сегодня он анонсировал третий раунд переговоров, добавив, что Украина рассчитывает "на дальнейший прогресс и результат".
Также отметим, что в эти выходные в Майами прибыл посланник Путина Кирилл Дмитриев, который тоже от имени РФ ведет переговоры с командой Трампа по миру в Украине. После первых переговоров он сказал, что они еще будут продолжаться в субботу (вчера) и в воскресенье (сегодня). Также он сказал, что дискуссии конструктивные.
Стоит добавить, что вчера, исходя из слов Зеленского, Америка предложила провести трехстороннюю встречу Украины, США и России на уровне советников по нацбезопасности. Глава государства сказал, что поддерживает эту идею.