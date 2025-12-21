Зеленский о переговорах в США: ожидаю отчет от Умерова по третьему дню

Зеленский уточнил, что стороны работают над документы о завершении войны, гарантиях безопасности и восстановлении Украины.

"Сейчас работает украинская переговорная команда во Флориде. Сегодня еще встреча с американской делегацией с представителями президента США Дональдом Трампом. Продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности, о восстановлении. Подробно идут по каждому пункту и есть конструктив с американской стороны", - рассказал глава государства.

Также он добавил, что команды говорят в том числе о тайминге, о возможных временных рамках тех или иных решений.

"Я ожидаю доклад Рустема Умерова и Андрея Гнатова по деталям разговора", - резюмировал Зеленский.