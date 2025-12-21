UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Зеленский про переговори в США: очікую звіт від Умєрова по третьому дню

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що сьогодні, 21 грудня, у Флориді проходить вже третій день переговорів між делегаціями України та США щодо мирного плану. Після зустрічі глава держави очікує звіт від переговорної команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента.

Зеленський уточнив, що сторони працюють над документи про завершення війни, гарантії безпеки та відбудову України.

"Зараз працює українська переговорна команда у Флориді. Сьогодні ще зустріч із американською делегацією з представниками президента США Дональдом Трампом. Триває робота над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки, про відбудову. Детально йдуть по кожному пункту і є конструктив з американської сторони", - розповів глава держави.

Також він додав, що команди говорять в тому числі про таймінг, про можливі часові рамки тих чи інших рішень.

"Я очікую на доповідь Рустема Умєрова та Андрія Гнатова по деталях розмови", - резюмував Зеленський.

 

Мирний план США

Нагадаємо, що США, Україна та Європа вже місяць працюють над доопрацюванням нового американського мирного плану щодо завершення російсько-української війни.

Остання серія переговорів розпочалася в п'ятницю, 19 грудня, в Маямі. На порядку денному стояли питання загального плану з 20 пунктів, а також гарантії безпеки і договір про відновлення України.

За підсумками зустрічі секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що сторони домовилися про подальші кроки і продовження спільної роботи найближчим часом. Крім того, сьогодні він анонсував третій раунд переговорів, додавши, що Україна розраховує "на подальший прогрес і результат".

Також зазначимо, що цими вихідними до Маямі прибув посланець Путіна Кирило Дмитрієв, який теж від імені РФ веде переговори з командою Трампа щодо миру в Україні. Після перших переговорів він сказав, що вони ще триватимуть у суботу (вчора) і в неділю (сьогодні). Також він сказав, що дискусії конструктивні.

Варто додати, що вчора, виходячи зі слів Зеленського, Америка запропонувала провести тристоронню зустріч України, США і Росії на рівні радників з нацбезпеки. Глава держави сказав, що підтримує цю ідею.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Українімирний план США