Зеленский назвал ключевую тему мирных переговоров в Женеве
Президент Владимир Зеленский заявил, что на мирных переговорах в Женеве на следующей неделе, Украина, США и РФ обсудят, как будет работать мониторинговая миссия в случае прекращения огня.
Как сообщает РБК-Украина, об этом глава государства сказал во время общения с медиа в Мюнхене.
"По военным аспектам - они должны принять мониторинговую миссию, как она будет работать в случае завершения войны, то есть мониторинг прекращения огня", - сказал президент.
Также Зеленский добавил, что Украина будет поднимать тему энергетического перемирия, однако говорить публично об этом пока не может.
Кроме того, глава государства анонсировал, что сегодня после встречи с госсекретарем США Марко Рубио у него состоится разговор с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. То есть, они будут говорить накануне Женевы.
"Сейчас секретарь Рубио. Далее через два часа проведем call (звонок - ред) с Виткоффом и Кушнером прямо отсюда (из Мюнхена, - ред.)", - заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина будет делать все, чтобы ни одна из сторон не могла обвинить Киев в том, что украинская сторона не хочет окончания войны.
"Мы не даем таких детских пасов", - резюмировал глава государства, имея в виду периодические обвинения в адрес Украины в том, что она якобы не хочет мира.
Мирные переговоры и сроки окончания войны
Напомним, в январе и феврале в Абу-Даби состоялись два раунда трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, на последней встрече стороны обсудили методы внедрения перемирия и мониторинга прекращения боевых действий.
Кроме Украины, в Кремле вчера анонсировали третью встречу, которая состоится в Женеве 17-18 февраля. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, российскую делегацию возглавит помощник диктатора РФ Владимир Мединский.
Также РосСМИ писали, что Владимир Путин отправит на переговоры заместителя главы МИД Михаила Галузина. Он, как известно, является сторонником жесткого курса и агрессивной внешней политики.
Рустем Умеров вчера написал, что президент Владимир Зеленский уже утвердил состав украинской команды. Делегацию будут представлять те же люди, что и на переговорах в Абу-Даби.
К слову, вчера президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленскому придется приступить к действиям по мирному процессу, иначе он "потеряет прекрасную возможность". Американский лидер верит, что РФ хочет достичь соглашения.
Как известно, президент Украины публично заявил, что США хотят закончить войну до июня 2026 года. Также в СМИ на днях была информация, что Украина якобы уже начала подготовку к выборам и референдуму в мае, а по данным Reuters, заключение мирного соглашения с РФ возможно уже в марте.