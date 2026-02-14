Зеленский назвал ключевую тему мирных переговоров в Женеве

Президент Владимир Зеленский заявил, что на мирных переговорах в Женеве на следующей неделе, Украина, США и РФ обсудят, как будет работать мониторинговая миссия в случае прекращения огня.

Как сообщает РБК-Украина , об этом глава государства сказал во время общения с медиа в Мюнхене.

"По военным аспектам - они должны принять мониторинговую миссию, как она будет работать в случае завершения войны, то есть мониторинг прекращения огня", - сказал президент.

Также Зеленский добавил, что Украина будет поднимать тему энергетического перемирия, однако говорить публично об этом пока не может.

Кроме того, глава государства анонсировал, что сегодня после встречи с госсекретарем США Марко Рубио у него состоится разговор с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. То есть, они будут говорить накануне Женевы.

"Сейчас секретарь Рубио. Далее через два часа проведем call (звонок - ред) с Виткоффом и Кушнером прямо отсюда (из Мюнхена, - ред.)", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина будет делать все, чтобы ни одна из сторон не могла обвинить Киев в том, что украинская сторона не хочет окончания войны.

"Мы не даем таких детских пасов", - резюмировал глава государства, имея в виду периодические обвинения в адрес Украины в том, что она якобы не хочет мира.