Буданов в списке? Украина определилась, кто едет в Женеву на переговоры с Мединским

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации переговоров с РФ, которые пройдут в Женеве 17-18 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря СНБО Рустема Умерова.

"17-18 февраля в Женеве должен состояться следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Украинская делегация уже начала подготовку к этой встрече", - заявил Умеров.

По его словам, президент Украины определил предварительный состав переговорной группы.

"Вместе со мной в состав делегации войдут: Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий", - добавил секретарь СНБО.

Он также подчеркнул, что переговорная команда сформирована с учетом военной, политической и безопасностной составляющих процесса.

"Будем работать над предметными решениями в пределах определенных главой государства рамок. Цель неизменна - устойчивый и длительный мир. Готовимся к серьезной и ответственной работе", - подытожил Умеров.

Стоит отметить, что Украина едет на встречу с РФ тем же составом переговорной группы, что и участвовала на предыдущей встрече в Абу-Даби.

РФ же приняла решение об изменении состава своей делегации. На этот раз вместо главы ГРУ Игоря Костюкова ее снова возглавит помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский, который уже ранее возглавлял делегации россиян на переговорах с Украиной.

Что означает назначение Мединского

Назначение Владимира Мединского главой российской делегации указывает на то, что Кремль снижает уровень переговоров.

Россия отправляет человека, который не занимает высоких государственных должностей и не имеет полномочий принимать реальные решения.

Мединский - это помощник Путина и один из главных авторов современной российской пропаганды. Его роль - не договариваться, а транслировать идеологические установки Кремля.

Он уже возглавлял переговорную группу и тогда единственным реальным результатом его участия был обмен пленными. Во всех остальных вопросах переговоры зашли в тупик.

Мединский снискал славу псевдоисторика. Во время предыдущих раундов переговоров вместо обсуждения политических вопросов или вопросов безопасности он мог часами читать пространные лекции о "Рюриковичах", "общих корнях" и "Киевской Руси".