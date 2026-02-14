ua en ru
Сб, 14 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Будет точно, как у "Новой почты". Укрпочта готовит важные нововведения

Украина, Суббота 14 февраля 2026 14:00
UA EN RU
Будет точно, как у "Новой почты". Укрпочта готовит важные нововведения Фото: Укрпочта готовит важные нововведения (соцсети Укрпочты)
Автор: Ирина Гамерская

"Укрпочта" готовится к очередному этапу цифровизации и улучшения сервиса. Уже вскоре клиенты смогут пользоваться услугой, которая ранее была визитной карточкой их главного частного конкурента.

О нововведениях в интервью РБК-Украина рассказал гендиректор компании Игорь Смилянский.

Читайте также: "Укрпочта" снизила стоимость доставки: кто теперь может платить меньше

Главное:

  • Управление посылками: До конца февраля в приложении появится возможность оплатить посылку онлайн и управлять ее доставкой.
  • Почтальоны с компьютерами: До конца лета каждый работник получит устройство "3 в 1" - мини-компьютер с POS-терминалом.
  • Оплата карточкой везде: Теперь рассчитаться за услуги по безналу можно будет даже в самых отдаленных селах.
  • Автономность: Новые терминалы работают до 8 часов без света, а для подстраховки их укомплектуют павербанками.
  • Экономия на генераторах: Новая система позволит отделениям работать в блэкаут без затрат на дорогостоящее топливо.

Смилянский заявил, что до конца февраля в мобильном приложении "Укрпочты" уже может появиться возможность оплатить посылку и управлять ее доставкой.

"Будет точно, как у "Новой почты", - подчеркнул он, добавив, что сейчас клиенты управлять посылками не могут.

Кроме того, сейчас готовится еще одно нововведение и до конца лета у каждого почтальона "должен быть мини компьютер "три в одном" - POS-терминал. Это позволит клиентам рассчитываться картой.

Такие терминалы могут работать до 8 часов без света. Также к ним будут павербанки.

"Почему это важно? Потому что в городе, генераторы хотя бы окупаются ... Если вы смотрите на село, то генератор только на топливе съест там 15 тысяч гривен в месяц. Они съедают больше, чем прибыль того отделения", - объясняет он.

Таким образом "Укрпочта" сможет предоставлять услуги в цифровом формате.

"Эти мини компьютеры уже приобретены, мы только дорабатываем софт", - добавил Смилянский.

Полный текст интервью с Игорем Смилянским читайте на РБК-Украина в ближайшее время.

Читайте также

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрпошта Игорь Смелянский
Новости
В Одессе под завалами разрушенного дома нашли тело женщины: фото последствий атаки РФ
В Одессе под завалами разрушенного дома нашли тело женщины: фото последствий атаки РФ
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы