Будет точно, как у "Новой почты". Укрпочта готовит важные нововведения

"Укрпочта" готовится к очередному этапу цифровизации и улучшения сервиса. Уже вскоре клиенты смогут пользоваться услугой, которая ранее была визитной карточкой их главного частного конкурента.

Главное:

Управление посылками: До конца февраля в приложении появится возможность оплатить посылку онлайн и управлять ее доставкой.

До конца февраля в приложении появится возможность оплатить посылку онлайн и управлять ее доставкой. Почтальоны с компьютерами: До конца лета каждый работник получит устройство "3 в 1" - мини-компьютер с POS-терминалом.

До конца лета каждый работник получит устройство "3 в 1" - мини-компьютер с POS-терминалом. Оплата карточкой везде: Теперь рассчитаться за услуги по безналу можно будет даже в самых отдаленных селах.

Теперь рассчитаться за услуги по безналу можно будет даже в самых отдаленных селах. Автономность: Новые терминалы работают до 8 часов без света, а для подстраховки их укомплектуют павербанками.

Новые терминалы работают до 8 часов без света, а для подстраховки их укомплектуют павербанками. Экономия на генераторах: Новая система позволит отделениям работать в блэкаут без затрат на дорогостоящее топливо.

Смилянский заявил, что до конца февраля в мобильном приложении "Укрпочты" уже может появиться возможность оплатить посылку и управлять ее доставкой.

"Будет точно, как у "Новой почты", - подчеркнул он, добавив, что сейчас клиенты управлять посылками не могут.

Кроме того, сейчас готовится еще одно нововведение и до конца лета у каждого почтальона "должен быть мини компьютер "три в одном" - POS-терминал. Это позволит клиентам рассчитываться картой.

Такие терминалы могут работать до 8 часов без света. Также к ним будут павербанки.

"Почему это важно? Потому что в городе, генераторы хотя бы окупаются ... Если вы смотрите на село, то генератор только на топливе съест там 15 тысяч гривен в месяц. Они съедают больше, чем прибыль того отделения", - объясняет он.

Таким образом "Укрпочта" сможет предоставлять услуги в цифровом формате.

"Эти мини компьютеры уже приобретены, мы только дорабатываем софт", - добавил Смилянский.

Полный текст интервью с Игорем Смилянским читайте на РБК-Украина в ближайшее время.