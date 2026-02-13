Путин делает ставку на "ястребов": кто еще будет представлять РФ в Женеве

Российский диктатор Владимир Путин отправит на переговоры с Украиной в Женеве не менее 15 человек. Один из них - замглавы МИД Михаил Галузин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"В состав делегации войдут не менее 15 человек, включая Галузина", - сказал неназванный собеседник российского пропагандистского издания.

Что известно о Галузине

Стоит заметить, что Михаил Галузин является путинским "ястребом" (сторонником жесткого курса и агрессивной внешней политики).

Он известен поддержкой жесткой линии Кремля по отношению к Украине. В своих официальных заявлениях чиновник неоднократно продвигал позицию Москвы о "новых территориальных реалиях", отмечая, что любое урегулирование возможно только при условии признания Украиной оккупированных территорий.

Также Галузин называл западную помощь Киеву "фактором затягивания конфликта".

Похоже, Путин снова делает ставку на "проверенных" представителей переговорной линии. Во время стамбульских переговоров в мае 2025 года Галузин вместе с помощником главы Кремля Владимиром Мединским возглавляли российскую делегацию.

Именно Галузин тогда выступал главным коммуникатором от МИД РФ, озвучивая требования по нейтральному статусу Украины и прекращению поставок западного оружия.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял о том, что российскую делегацию на переговорах с Украиной возглавит Мединский, который известен искажением исторических фактов.