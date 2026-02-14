Зеленський назвав ключову тему мирних переговорів у Женеві

Президент Володимир Зеленський заявив, що на мирних переговорах у Женеві наступного тижня, Україна, США та РФ обговорять, як працюватиме моніторингова місія у разі припинення вогню.

Як повідомляє РБК-Україна , про це глава держави сказав під час спілкування з медіа в Мюнхені.

"По військовим аспектам - вони мають прийняти моніторингову місію, як вона працюватиме у випадку завершення війни, тобто моніторинг припинення вогню", - сказав президент.

Також Зеленський додав, що Україна буде підіймати тему енергетичного перемир'я, однак говорити публічно про це поки що не може.

Окрім того, глава держави анонсував, що сьогодні після зустрічі із держсекретарем США Марко Рубіо у нього відбудеться розмова із посланцями Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Тобто, вони говоритимуть напередодні Женеви.

"Зараз секретар Рубіо. Далі за дві години проведемо call (дзвінок - ред) з Віткофом і Кушнером прямо звідси (з Мюнхену, - ред.)", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна буде робити все, щоб жодна зі сторін не могла звинуватити Київ в тому, що українська сторона не хоче закінчення війни.

"Ми не даємо таких дитячих пасів", - резюмував глава держави, маючи на увазі періодичні звинувачення на адресу України в тому, що вона нібито не хоче миру.