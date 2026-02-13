Трамп: РФ хочет сделки, а Зеленский рискует упустить "прекрасную возможность"

Как передает РБК-Украина , об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

"Зеленскому придется приступить к действиям. Россия хочет заключить сделку, и Зеленскому придется приступить к действиям. В противном случае он упустит прекрасную возможность", - сказал Трамп.

Россия не готова к миру

Напомним, Украина, Россия и США за последний месяц провели 2 раунда мирных переговоров в Абу-Даби. Москва за это время не демонстрировала никаких признаков готовности к завершению войны.

Первый раунд переговоров прошел 23-24 января. В ночь на 24 января, несмотря на переговорный процесс, российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Целью врага, как обычно, стали энергетические объекты.

Второй раунд переговоров проходил 4-5 февраля. И на этот раз также не обошлось без массированного удара оккупантов - враг провел обстрел в ночь на 3 февраля. В результате атаки была практически уничтожена Дарницкая ТЭЦ в Киеве - более 1000 жителей столицы остались без отопления до конца зимы.

При этом, по данным росСМИ, во время переговоров россияне выдвинули Украине новый ультиматум по Донбассу. Они хотят, чтобы все участники переговорного процесса на юридическом уровне признали Донецкую и Луганскую область российскими.

В то же время позиция Украины не меняется. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в вопросе территорий "честно стоять там, где стоим". При этом он отвергает вывод украинских защитников из Донецкой области.

К слову, третий раунд переговоров состоится уже на следующей неделе. Он пройдет в Женеве.