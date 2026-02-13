Мирное соглашение только с разрешения народа: Зеленский назвал возможные сроки референдума
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение должно быть приемлемым для украинцев. По его словам, референдум может состояться уже через несколько месяцев.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил в интервью The Atlantic.
Читайте также: Зеленский назвал условия для выборов в Украине во время войны.
По словам президента, военно-политическое руководство страны не возражает против проведения референдума по мирному соглашению с РФ.
"Референдум имел бы огромную силу в плане обеспечения безопасности Украины, потому что я уверен, что весь мир признал бы референдум, если бы он был проведен должным образом", - сказал он.
Зеленский подчеркнул, что если будет реальный компромисс со страной-агрессором, всенародный референдум может состояться уже через несколько месяцев.
Он также прокомментировал возможность проведения референдума одновременно с президентскими выборами. Зеленский считает, что такой шаг мог бы повысить явку и придать процедуре дополнительную легитимность.
Слухи о выборах в Украине
Напомним, вопрос президентских выборов в Украине несколько месяцев назад поднял президент США Дональд Трамп.
В среду, 11 февраля, издание Financial Times написало о том, что Владимир Зеленский якобы может объявить дату выборов и референдума по мирному плану США 24 февраля - в годовщину полномасштабного вторжения россиян.
По данным журналистов, США якобы требуют, чтобы выборы и референдум в Украине состоялись до 15 мая. Позже президент Украины назвал объявление о выборах в годовщину полномасштабного вторжения РФ "глупой идеей".
Источник РБК-Украина в окружении главы украинского государства отметил, что для того, чтобы объявлять дату выборов, нужна безопасность.
Ранее Зеленский неоднократно заявлял о том, что для проведения выборов необходимо обеспечить перемирие между Украиной и Россией.