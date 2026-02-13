РФ анонсировала переговоры с Украиной в Женеве и отправляет на них "идеолога Путина"
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров состоится уже 17-18 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
"Новый раунд переговоров России, США и Украины состоится 17-18 февраля в Женеве", - сказал спикер Кремля.
По словам Пескова, российскую делегацию возглавит помощник российского диктатора Владимир Мединский.
Что говорят у президента Украины
Советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил журналистам, что по состоянию на сегодня украинская делегация готовится к следующему раунду переговоров.
Что известно о Мединском
Бывший министр культуры России Владимир Мединский подбирает нужные формулировки для российского диктатора.
В частности, источник, близкий к структурам безопасности Эстонии, сообщал, что у Владимира Путина есть свои идеи, например, относительно отрицания существования украинского государства, но теперь Мединский "помогает придавать им идеологическую форму".
Кроме того, журналисты выяснили, что Мединский с помощью подконтрольного Российского военно-исторического общества проводит идеологические мероприятия на оккупированных территориях и поддерживает военные подразделения.
Также именно Мединский руководит насаждением кремлевской идеологии школьникам на постсоветском пространстве и выпускает учебники истории.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте раскритиковал подход страны-агрессора к мирным переговорам с Украиной. По его словам, вместо реального диалога Владимир Мединский, который возглавлял делегацию РФ в Стамбуле в прошлом году, занимался "лекциями по истории".
Мирные переговоры по Украине
Напомним, в конце января и в начале февраля 2026 года в Абу-Даби состоялись уже два раунда переговоров между Украиной, США и РФ. На последней встрече, по словам секретаря СНБО Рустема Умерова, стороны обсудили методы внедрения перемирия и мониторинга прекращения боевых действий.
Агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Украина и США обсудили заключение возможного мирного соглашения с Россией уже в марте этого года. Однако, собеседники считают, что сроки могут быть смещены из-за того, что вопрос территорий так и не решен.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что США предлагают сторонам завершить войну РФ против Украины до начала лета. Он предположил, что американцы будут оказывать дипломатическое давление в связи с этим графиком.
Президент Украины также подчеркнул, что Киев готов к переговорам в любой локации, если это принесет реальный результат.