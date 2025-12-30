Зеленский назвал две ключевые части гарантий безопасности для Украины

Лидер страны пояснил, что гарантии безопасности идут поэтапно, и номер один для Украины, чтобы одновременно с прекращением огня была мониторинговая миссия.

"Миссия мониторинга будет под руководством наших партнеров, которым мы доверяем и которые технически могут это сделать - у них есть спутник, вся дроновая инфраструктура для этого", - отметил Зеленский.

По его словам, вторая часть гарантий безопасности - прописывание пунктов, как партнеры Украины будут реагировать в случае нарушения прекращения огня.