Макрон о гарантиях безопасности: в январе "коалиция решительных" определит вклад стран
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о прогрессе в вопросе гарантий безопасности для Украины. По его словам, в январе будет определен вклад каждой страны "коалиции решительных".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.
Макрон проинформировал, что вечером 28 декабря он вместе с несколькими европейскими лидерами провел онлайн-разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом. После, судя по посту, был разговор с Зеленским один на один.
Далее президент Франции написал, что в вопросах гарантий безопасности есть прогресс, и уже в начале следующего месяца будет решен вопрос вклада каждой из стран, которые входят в "коалицию решительных".
"Мы добиваемся прогресса в вопросе гарантий безопасности, которые будут иметь центральное значение для построения справедливого и прочного мира. В начале января мы соберем страны "коалиции решительных" в Париже, чтобы завершить согласование конкретных вкладов каждой страны", - резюмировал Макрон.
Встреча Трампа и Зеленского и гарантии безопасности для Украины
Напомним, в воскресенье 28 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во Флориде, где обсудили мирный план.
После этих переговоров оба лидера вышли к прессе и сделали ряд заявлений. В частности, Зеленский сказал, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США на все сто.
"20-пунктный план на 90% согласован, гарантии безопасности от США - 100%, гарантии от США и Европы - 90%, военное измерение - 100%, план процветания финализируется", - сказал глава государства на пресс-конференции.
Перед встречей CNN писало, что по словам их источников, Трамп готов утвердить гарантии безопасности для Украины через Конгресс США.
Говоря о Макроне, на днях в СМИ уже был анонс, что союзники Украины встретятся в январе, чтобы окончательно согласовать гарантии безопасности для Украины. В том числе будет обсуждаться возможность развертывания иностранных войск в на территории нашей страны.