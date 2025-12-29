Макрон о гарантиях безопасности: в январе "коалиция решительных" определит вклад стран

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о прогрессе в вопросе гарантий безопасности для Украины. По его словам, в январе будет определен вклад каждой страны "коалиции решительных".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

Макрон проинформировал, что вечером 28 декабря он вместе с несколькими европейскими лидерами провел онлайн-разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом. После, судя по посту, был разговор с Зеленским один на один.

Далее президент Франции написал, что в вопросах гарантий безопасности есть прогресс, и уже в начале следующего месяца будет решен вопрос вклада каждой из стран, которые входят в "коалицию решительных".

"Мы добиваемся прогресса в вопросе гарантий безопасности, которые будут иметь центральное значение для построения справедливого и прочного мира. В начале января мы соберем страны "коалиции решительных" в Париже, чтобы завершить согласование конкретных вкладов каждой страны", - резюмировал Макрон.