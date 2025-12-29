Трамп о Донбассе: вопрос не решили, но мы близко
Вопрос о создании на Донбассе так называемой "зоны свободной торговли" (или "свободной экономической зоны") пока не решен. Но Украина и США приближаются к соглашению по этому поводу.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Зеленским после переговоров в Мар-а-Лаго.
В ответ на вопрос о Донбассе президент США сказал, что он пока не решен. Но заверил, что все стороны работают над этим моментом. В целом, по словам Трампа, решить в вопросе заключения мирного соглашения осталось буквально "один или два очень сложных вопроса".
"Вы можете сказать, что 95% вопросов решено, но мне не нравится называть проценты. Есть один или два очень сложных вопроса", - отметил он.
Президент Зеленский со своей стороны отметил, что позиция Украины по поводу Донбасса известна. Нужно уважать как законы Украины, так и ее народ - отношение украинцев к вопросу Донбасса очень четкое.
Также Зеленский согласился с Трампом в том, что территориальный вопрос остается "очень сложным". Как один из вариантов выхода, Зеленский предложил провести референдум.
"Мы обсуждали референдум и можем использовать его для плана (мирного плана, - ред)", - добавил украинский лидер.
Отметим, что еще до встречи с Трампом Зеленский назвал четкие "красные линии" для Украины в мирных переговорах перед встречей президентов в США. По его словам, это территориальные вопросы, ЗАЭС и гарантии безопасности.
Президент после встречи с Трампом во время пресс-конференции заявил, что вопрос гарантий безопасности согласован на 100%, а весь мирный план - в целом на 90%. Таким образом, нерешенными остаются исключительно вопросы Донбасса и ЗАЭС.