США могут утвердить гарантии безопасности для Украины через Конгресс, - CNN

США, Воскресенье 28 декабря 2025 19:41
США могут утвердить гарантии безопасности для Украины через Конгресс, - CNN Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Американский лидер Дональд Трамп готов представить Конгрессу гарантии безопасности для Украины. Американские чиновники назвали их "очень мощными".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Это самый надежный набор протоколов безопасности, который они когда-либо видели. Это очень, очень мощный пакет", - подчеркнул высокопоставленный американский чиновник, не уточняя, что именно обещают США.

Другой чиновник заявил, что Трамп готов представить поддерживаемые США гарантии безопасности на рассмотрение Конгресса. Он назвал этот пакет "платиновым стандартом" того, что Вашингтон может предложить Киеву.

Отмечается, что президент США считает, что сможет убедить РФ принять гарантии.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что Украина планирует заключить два соглашения о гарантиях безопасности. Первое будет трехсторонним (Украина, ЕС и США), а второе - двусторонним (Украина и США).

Кроме того, пункт о гарантиях безопасности содержится в мирном плане из 20 пунктов, который Киев согласовывает с Вашингтоном. В документе говорится о том, что Украина получит гарантии безопасности по примеру статьи 5 Североатлантического договора.

Отметим, что США хотят предоставить Украине гарантии безопасности на 15 лет с возможностью продления. В то же время Зеленский отметил, что страна нуждается в больших временных рамках.

РБК-Украина ранее писало, что Зеленский подчеркивал, что в Украине на референдум нужно выносить не только вопрос территорий, а полностью весь мирный план США.

По его словам, идею референдума предложили США. При этом ключевым является вопрос безопасности. Он подчеркнул, что у партнеров Украины есть достаточно сил, чтобы заставить или договориться с РФ обеспечить безопасность на время выборов президента или референдума.

