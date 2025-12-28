США могут утвердить гарантии безопасности для Украины через Конгресс, - CNN

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Другой чиновник заявил, что Трамп готов представить поддерживаемые США гарантии безопасности на рассмотрение Конгресса. Он назвал этот пакет "платиновым стандартом" того, что Вашингтон может предложить Киеву.

" Это самый надежный набор протоколов безопасности, который они когда-либо видели. Это очень, очень мощный пакет ", - подчеркнул высокопоставленный американский чиновник, не уточняя, что именно обещают США.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что Украина планирует заключить два соглашения о гарантиях безопасности. Первое будет трехсторонним (Украина, ЕС и США), а второе - двусторонним (Украина и США).

Кроме того, пункт о гарантиях безопасности содержится в мирном плане из 20 пунктов, который Киев согласовывает с Вашингтоном. В документе говорится о том, что Украина получит гарантии безопасности по примеру статьи 5 Североатлантического договора.

Отметим, что США хотят предоставить Украине гарантии безопасности на 15 лет с возможностью продления. В то же время Зеленский отметил, что страна нуждается в больших временных рамках.

РБК-Украина ранее писало, что Зеленский подчеркивал, что в Украине на референдум нужно выносить не только вопрос территорий, а полностью весь мирный план США.

По его словам, идею референдума предложили США. При этом ключевым является вопрос безопасности. Он подчеркнул, что у партнеров Украины есть достаточно сил, чтобы заставить или договориться с РФ обеспечить безопасность на время выборов президента или референдума.