США готовы разместить войска в Украине для обеспечения безопасности, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США впервые выразили готовность предоставить Украине гарантии безопасности, которые могут включать присутствие на ее территории американских военных.

"Эти однозначные декларации появились впервые. Посмотрим, насколько последовательными будут наши партнеры с другой стороны Атлантики, но это дает надежду на завершение этих разговоров успехом. Успехом я считаю завершение войны", - подчеркнул он.

В то же время польский премьер отметил, что от Киева это потребует "компромиссного подхода в территориальных вопросах".

"Возможное согласие (на территориальные уступки, - ред.) должно быть обусловлено настоящими, хорошо продуманными гарантиями безопасности для Украины после возможного достижения мира. Это является значительным вызовом для всех участников процесса, но, как я сказал, мир впервые появился на горизонте с начала полномасштабной войны", - заявил Туск.