Европа готова согласовать гарантии безопасности для Украины в январе, - Euractive
Союзники Украины встретятся в январе, чтобы окончательно согласовать гарантии безопасности после прекращения огня. Также будут обсуждать возможность развертывания иностранных войск на территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractive.
По информации источника из Елисейского дворца, инициатива реализуется в рамках так называемой "Коалиции решительных" - группы стран, которые готовы взять на себя конкретные обязательства по безопасности Украины после завершения активной фазы войны.
Эти заявления прозвучали на фоне новых переговоров между Вашингтоном и Киевом, результатом которых стал 20-пунктный план прекращения войны, который сейчас передан на рассмотрение Москвы.
В Елисейском дворце отметили, что Украина, Европа и США имеют общую позицию, и теперь ожидают четкого ответа от России.
"Мы считаем, что теперь Россия должна дать однозначный ответ", - отметил источник.
Ожидается, что согласованные гарантии будут четко прописаны с операционной точки зрения, чтобы Украина имела понятное видение формата и масштабов долгосрочной поддержки.
Гарантии безопасности для Украины
Над гарантиями безопасности для Украины десятки стран во главе с Францией и Великобританией работают уже несколько месяцев. Обсуждается присутствие войск, финансовая помощь, поставки вооружения и другие механизмы сдерживания России от повторной агрессии.
В то же время часть гарантий, в частности со стороны США, все еще находится на стадии обсуждения. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал необходимость юридически обязательных гарантий безопасности.
Ожидается, что в ближайшее время Зеленский посетит Мар-а-Лаго, где должна состояться его встреча с Дональдом Трампом. Именно там, по данным источников, могут быть согласованы ключевые элементы будущего плана безопасности для Украины.
Напомним, в ноябре Соединенные Штаты представили обновленный мирный план по завершению войны России против Украины. Первоначальная версия документа содержала 28 пунктов и фактически играла в пользу Москвы, поэтому впоследствии ее пересмотрели и сократили до 20 положений.
Наиболее дискуссионным остается территориальный вопрос. Американская сторона предлагает вывод украинских войск с Донбасса - идею, которую президент Владимир Зеленский неоднократно отвергал.
В то же время глава государства отмечал, что справедливым стартом режима прекращения огня может стать фиксация сторон на нынешней линии фронта.
Зеленский также отмечал, что сроки действия гарантий безопасности между Украиной и США пока не обсуждаются. При этом он настаивает, чтобы соответствующий документ был одобрен Конгрессом США.
Во вторник, 23 декабря, президент Украины заявил, что Киев поддерживает постоянный диалог с Вашингтоном и рассчитывает на дальнейшую работу над мирным соглашением.