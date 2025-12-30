Зеленський назвав дві ключові частини гарантій безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський розповів, що гарантії безпеки мають передбачати моніторингову місію і пункти щодо реагування партнерів у разі порушення угоди.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський заявив, відповідаючи на питання журналістів.
Лідер країни пояснив, що гарантії безпеки ідуть поетапно, і номер один для України, щоб одночасно з припиненням вогню була моніторингова місія.
"Місія моніторингу буде під керівництвом наших партнерів, яким ми довіряємо і які технічно можуть це зробити - у них є супутник, вся дронова інфраструктура для цього", - зазначив Зеленський.
За його словами, друга частина безпекових гарантій - прописування пунктів, як партнери України будуть реагувати у разі порушення припинення вогню.
Нагадаємо, у неділю, 28 грудня, президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили у Флориді нюанси мирного плану для України.
Після переговорів лідери двох країн зробили заяви щодо їх результатів. Зокрема, Трамп повідомив про певний прогрес у питанні Донбасу, додавши, що остаточне рішення ще не ухвалене, але сторони наблизилися до домовленості.
Президент США також оголосив про створення спеціальної робочої групи з мирного врегулювання, яка працюватиме з високопосадовцями США і взаємодіятиме з російською стороною.
Зеленський зазначив, що мирний план узгоджений на 90%, а гарантії безпеки від США - на 100%.
Згідно з інформацією ЗМІ, Трамп готовий затвердити ці гарантії через Конгрес США, а президент Франції Еммануель Макрон підтвердив прогрес у питанні внеску країн "коаліції рішучих" для безпеки України.
У вівторок, 30 грудня, польський прем’єр Дональд Туск заявив, що США вперше заявили про готовність надати Україні гарантії безпеки. Зокрема, вони можуть включати присутність на українській території американських військових.
РБК-Україна раніше писало, що союзники України зустрінуться в січні, щоб остаточно узгодити гарантії безпек. Зокрема, обговорюватимуться можливість розгортання іноземних військ на території країни.