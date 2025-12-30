Зеленский назвал две ключевые части гарантий безопасности для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что гарантии безопасности должны предусматривать мониторинговую миссию и пункты по реагированию партнеров в случае нарушения соглашения.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.
Лидер страны пояснил, что гарантии безопасности идут поэтапно, и номер один для Украины, чтобы одновременно с прекращением огня была мониторинговая миссия.
"Миссия мониторинга будет под руководством наших партнеров, которым мы доверяем и которые технически могут это сделать - у них есть спутник, вся дроновая инфраструктура для этого", - отметил Зеленский.
По его словам, вторая часть гарантий безопасности - прописывание пунктов, как партнеры Украины будут реагировать в случае нарушения прекращения огня.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, в воскресенье, 28 декабря, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили во Флориде нюансы мирного плана для Украины.
После переговоров лидеры двух стран сделали заявления относительно их результатов. В частности, Трамп сообщил об определенном прогрессе в вопросе Донбасса, добавив, что окончательное решение еще не принято, но стороны приблизились к договоренности.
Президент США также объявил о создании специальной рабочей группы по мирному урегулированию, которая будет работать с высокопоставленными чиновниками США и взаимодействовать с российской стороной.
Зеленский отметил, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США - на 100%.
Согласно информации СМИ, Трамп готов утвердить эти гарантии через Конгресс США, а президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил прогресс в вопросе вклада стран "коалиции решительных" для безопасности Украины.
Во вторник, 30 декабря, польский премьер Дональд Туск заявил, что США впервые заявили о готовности предоставить Украине гарантии безопасности. В частности, они могут включать присутствие на украинской территории американских военных.
РБК-Украина ранее писало, что союзники Украины встретятся в январе, чтобы окончательно согласовать гарантии безопасности. В частности, будут обсуждаться возможность развертывания иностранных войск на территории страны.