Зеленський назвав дві ключові частини гарантій безпеки для України

Вівторок 30 грудня 2025 18:06
UA EN RU
Зеленський назвав дві ключові частини гарантій безпеки для України Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент України Володимир Зеленський розповів, що гарантії безпеки мають передбачати моніторингову місію і пункти щодо реагування партнерів у разі порушення угоди.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський заявив, відповідаючи на питання журналістів.

Лідер країни пояснив, що гарантії безпеки ідуть поетапно, і номер один для України, щоб одночасно з припиненням вогню була моніторингова місія.

"Місія моніторингу буде під керівництвом наших партнерів, яким ми довіряємо і які технічно можуть це зробити - у них є супутник, вся дронова інфраструктура для цього", - зазначив Зеленський.

За його словами, друга частина безпекових гарантій - прописування пунктів, як партнери України будуть реагувати у разі порушення припинення вогню.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, у неділю, 28 грудня, президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили у Флориді нюанси мирного плану для України.

Після переговорів лідери двох країн зробили заяви щодо їх результатів. Зокрема, Трамп повідомив про певний прогрес у питанні Донбасу, додавши, що остаточне рішення ще не ухвалене, але сторони наблизилися до домовленості.

Президент США також оголосив про створення спеціальної робочої групи з мирного врегулювання, яка працюватиме з високопосадовцями США і взаємодіятиме з російською стороною.

Зеленський зазначив, що мирний план узгоджений на 90%, а гарантії безпеки від США - на 100%.

Згідно з інформацією ЗМІ, Трамп готовий затвердити ці гарантії через Конгрес США, а президент Франції Еммануель Макрон підтвердив прогрес у питанні внеску країн "коаліції рішучих" для безпеки України.

У вівторок, 30 грудня, польський прем’єр Дональд Туск заявив, що США вперше заявили про готовність надати Україні гарантії безпеки. Зокрема, вони можуть включати присутність на українській території американських військових.

РБК-Україна раніше писало, що союзники України зустрінуться в січні, щоб остаточно узгодити гарантії безпек. Зокрема, обговорюватимуться можливість розгортання іноземних військ на території країни.

