Зеленський назвав дві ключові частини гарантій безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський розповів, що гарантії безпеки мають передбачати моніторингову місію і пункти щодо реагування партнерів у разі порушення угоди.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Зеленський заявив, відповідаючи на питання журналістів.

Лідер країни пояснив, що гарантії безпеки ідуть поетапно, і номер один для України, щоб одночасно з припиненням вогню була моніторингова місія.

"Місія моніторингу буде під керівництвом наших партнерів, яким ми довіряємо і які технічно можуть це зробити - у них є супутник, вся дронова інфраструктура для цього", - зазначив Зеленський.

За його словами, друга частина безпекових гарантій - прописування пунктів, як партнери України будуть реагувати у разі порушення припинення вогню.