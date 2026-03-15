Зеленский хочет встречи с Трампом: есть вопросы, которые "застряли" на уровне команд
Команды Украины и США ведут активные консультации по санкционной политике и гарантиям безопасности. Но для решения ключевых проблем необходима личная встреча двух президентов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
Сейчас диалог продолжается на уровне переговорных групп. С американской стороны основными контактерами являются спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. По словам Зеленского, команды проговаривают широкий круг вопросов, в том числе и по санкционному давлению.
Зеленский отметил, что он не обсуждал с Трампом вопрос санкций против России и ослабление американских ограничений. При этом он отметил, что уже есть конкретная необходимость прямого контакта с лидером США.
"Я думаю, что у нас есть много вопросов: и с переговорами, и с дронами, и с Ближним Востоком. Я думаю, нам нужно встречаться уже с президентом. Потому что команды работают, но у нас есть некоторые вопросы, которые стоят на месте. Нашим командам нужно больше работать над нашей встречей", - резюмировал президент.
Что с мирными переговорами?
Между тем СМИ пишут, что мирные переговоры по Украине при посредничестве США фактически провалились, поскольку Трамп потерял интерес к переговорному процессу из-за войны в Иране.
Последний раунд трехсторонних переговоров состоялся в Женеве 17-18 февраля. Следующую встречу планировали провести 5 марта в Абу-Даби, однако ее перенесли после начала американо-израильских ударов по Ирану. Сейчас место не могут определить, поскольку россияне не хотят ехать в США, а американцы - в Европу.
Более того, раунд переговоров, который так до сих пор и не состоялся, может стать последним, если Россия не заставит Украину пойти на ее условия. В таком случае Москва рассматривает выход из переговорного процесса.