Зеленский хочет встречи с Трампом: есть вопросы, которые "застряли" на уровне команд

16:05 15.03.2026 Вс
2 мин
Уже есть критическая масса вопросов, которые невозможно решить на уровне команд, поэтому нужна встреча лидеров
aimg Милан Лелич aimg Антон Корж
Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Офис президента Украины)

Команды Украины и США ведут активные консультации по санкционной политике и гарантиям безопасности. Но для решения ключевых проблем необходима личная встреча двух президентов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Читайте также: Большая сделка или война до конца? Три сценария Трампа в Иране и что они означают для Украины

Сейчас диалог продолжается на уровне переговорных групп. С американской стороны основными контактерами являются спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. По словам Зеленского, команды проговаривают широкий круг вопросов, в том числе и по санкционному давлению.

Зеленский отметил, что он не обсуждал с Трампом вопрос санкций против России и ослабление американских ограничений. При этом он отметил, что уже есть конкретная необходимость прямого контакта с лидером США.

"Я думаю, что у нас есть много вопросов: и с переговорами, и с дронами, и с Ближним Востоком. Я думаю, нам нужно встречаться уже с президентом. Потому что команды работают, но у нас есть некоторые вопросы, которые стоят на месте. Нашим командам нужно больше работать над нашей встречей", - резюмировал президент.

Что с мирными переговорами?

Между тем СМИ пишут, что мирные переговоры по Украине при посредничестве США фактически провалились, поскольку Трамп потерял интерес к переговорному процессу из-за войны в Иране.

Последний раунд трехсторонних переговоров состоялся в Женеве 17-18 февраля. Следующую встречу планировали провести 5 марта в Абу-Даби, однако ее перенесли после начала американо-израильских ударов по Ирану. Сейчас место не могут определить, поскольку россияне не хотят ехать в США, а американцы - в Европу.

Более того, раунд переговоров, который так до сих пор и не состоялся, может стать последним, если Россия не заставит Украину пойти на ее условия. В таком случае Москва рассматривает выход из переговорного процесса.

Трамп о возможной сделке с Ираном: условия пока недостаточно хороши
Трамп о возможной сделке с Ираном: условия пока недостаточно хороши
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко