"Трамп нас подставил": Израиль раскритиковал готовящуюся сделку между США и Ираном, - Ynet
Израильские чиновники считают, что будущая сделка США и Ирана наносит ущерб интересам Израиля и не устраняет угрозы, касаемо ядерной и ракетной программ Тегерана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ynet.
Один из чиновников сказал изданию, что в Израиле испытывают серьезное опасение по поводу соглашения. Больше всего страну беспокоит тот факт, что Тель-Авив не может повлиять на содержание документа.
"Его голос не слышен. Это плохое соглашение. Никто этим не доволен. Все понимают, что это плохо для нас и наносит ущерб интересам Израиля", - сказал собеседник.
Другой израильский чиновник высказался еще более резко, заявив, что: "Трамп нас подставил".
Третий собеседник сказал, что в регионе эту сделку воспринимают как результат давления Ирана и уступок США. Он также выразил сомнение, что сделка будет долговечной.
"Во всяком случае, таково настроение в нашем регионе, и поэтому соглашение - по крайней мере в краткосрочной перспективе - будет считаться провалом. Я по-прежнему скептически отношусь как к подписанию соглашения, так и к его долговечности", - добавил он.
Также в Ynet вышел еще более подробный материал по этой теме. Издание отмечает, что нынешнее рамочное соглашение, которое стороны намерены подписать - не соответствует ни одному из принципов, о которых говорил Израиль в начале военной операции.
В частности, сделка не содержит каких-либо существенных положений по иранской ракетной программе, не требует ликвидации региональной сети посредников и не затрагивает вопрос смены режима.
По ядерному вопросу тоже есть нюанс. США говорят о вывозе и уничтожении, а Иран лишь о разбавлении. Поэтому есть опасение, что в будущем, возможно на следующий день после ухода Трампа - режим сможет быстро возобновить гонку за ядерным оружием.
Израильские чиновники считают, что Трамп хочет быстро положить конец войне и показать значительное дипломатическое достижение. И как итог, США готовы пойти на компромисс по вопросам, которые Израиль считает критически важными для своей нацбезопасности.
Еще тревожным моментом для Израиля является экономический вопрос. В частности, даже если иранские активы разморозят для закупки продовольствия и медикаментов, снятие ограничений на экспорт иранской нефти может пополнить казну режима миллиардами долларов.
Из-за этого есть опасения, что часть этих денег будет направлена на восстановление военного потенциала, разработку ракетных систем и укрепление прокси-организаций в регионе.
Сделка между США и Ираном
Напомним, что Вашингтон и Тегеран обсуждают подписание рамочной сделки, которая продлит режим прекращения огня и даст странам около двух месяцев, чтобы согласовать финальный документ о завершении войны.
Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что Иран в рамках новой с Вашингтоном - полностью откажется от разработки ядерного оружия (хотя были разговоры, что этот вопрос решится при подготовке финального соглашения). Он также сказал, что сделку могут подписать уже сегодня, 14 июня.
При этом в МИД Ирана отрицают, что подписание соглашения состоится сегодня. Но и не отрицают, что это произойдет в ближайшее время.