"Целая Санта-Барбара": Зеленский объяснил, почему переносятся переговоры с РФ

20:43 13.03.2026 Пт
Украинская сторона предлагала приехать в США, но россияне захотели другое место
aimg Дмитрий Левицкий
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Из-за американской операции против Ирана мирные переговоры между Украиной, США и РФ снова перенеслись. Сначала встреча планировалась на конец февраля, затем - перенеслась на прошлую неделю, но снова отложилась из-за РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Там целая же Санта-Барбара с этими переговорами из-за войны на Ближнем Востоке. Американцы сказали, что они готовы к встрече, но готовы только в Америке. Потому что война и ситуация с безопасностью им запрещает выезжать сейчас с территории США", - рассказал президент.

По его словам, украинская сторона предложила прилететь на встречу в Майами или Вашингон, чтобы там провести переговоры. Но лететь в США не захотели россияне. Они предложили Турцию или Швейцарию, но в Вашингтоне - не согласовали этот вариант.

Украина же, как отметил Зеленский, готова встречаться с американцами и россиянами в любой стране: США, Турции, Швейцарии и даже ОАЭ. Но место проведения, как отметил он, зависит исключительно от американской делегации.

"Они организаторы этой встречи. Ждем от них", - резюмировал президент.

Мирные переговоры Украины, США и РФ

Напомним, в начале 2026 года Украина при посредничестве США провела несколько раундов переговоров с Россией. В результате был достигнут прогресс по военному треку, а именно по контролю за прекращением огня.

Однако стороны так и не смогли прийти к согласию относительно самого прекращения огня, поскольку Россия хочет сдачи неоккупированного Донбасса, на что не соглашается Украина. А США вообще предлагают создать там "свободную экономическую зону".

Как писали западные медиа, раунд переговоров, который так до сих пор и не состоялся, может стать последним, если Россия не заставит Украину пойти на ее условия. В таком случае Москва рассматривает выход из переговорного процесса.

В то же время Зеленский заявлял, что во время предстоящих переговоров нужно договориться о встрече на уровне лидеров, поскольку именно в таком формате можно прийти к решению по территориальному вопросу.

