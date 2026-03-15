Зеленський хоче зустрічі з Трампом: є питання, що "застрягли" на рівні команд

16:05 15.03.2026 Нд
Вже є критична маса питань, які неможливо вирішити на рівні команд, тому потрібна зустріч лідерів
aimg Мілан Лєліч aimg Антон Корж
Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (Офіс президента України)

Команди України та США ведуть активні консультації щодо санкційної політики та безпекових гарантій. Але для вирішення ключових проблем необхідна особиста зустріч двох президентів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Читайте також: Велика угода або війна до кінця? Три сценарії Трампа в Ірані і що вони означають для України

Наразі діалог триває на рівні переговорних груп. З американської сторони основними контактерами є спецпредставник Трампа Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер. За словами Зеленського, команди проговорюють широке коло питань, зокрема і щодо санкційного тиску.

Зеленський зазначив, що він не обговорював з Трампом питання санкцій проти Росії та послаблення американських обмежень. При цьому він зазначив, що вже є конкретна необхідність прямого контакту з лідером США.

"Я думаю, що в нас є багато питань: і з перемовинами, і з дронами, і з Близьким Сходом. Я думаю, нам потрібно зустрічатися вже з президентом. Тому що команди працюють, але у нас є деякі питання, які стоять на місці. Нашим командам потрібно більше працювати над нашою зустріччю", - резюмував президент.

Що з мирними переговорами?

Тим часом ЗМІ пишуть, що мирні переговори щодо України за посередництва США фактично провалилися, оскільки Трамп втратив інтерес до переговорного процесу через війну в Ірані.

Останній раунд тристоронніх переговорів відбувся у Женеві 17-18 лютого. Наступну зустріч планували провести 5 березня в Абу-Дабі, однак її перенесли після початку американо-ізраїльських ударів по Ірану. Зараз місце не можуть визначити, оскільки росіяни не хочуть їхати до США, а американці - до Європи.

Щобільше, раунд переговорів, який так досі і не відбувся, може стати останнім, якщо Росія не змусить Україну піти на її умови. У такому разі Москва розглядає вихід з переговорного процесу.

Новини
Трамп про можливу угоду з Іраном: умови поки що недостатньо хороші
Трамп про можливу угоду з Іраном: умови поки що недостатньо хороші
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком