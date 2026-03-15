Зеленський хоче зустрічі з Трампом: є питання, що "застрягли" на рівні команд
Команди України та США ведуть активні консультації щодо санкційної політики та безпекових гарантій. Але для вирішення ключових проблем необхідна особиста зустріч двох президентів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.
Наразі діалог триває на рівні переговорних груп. З американської сторони основними контактерами є спецпредставник Трампа Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер. За словами Зеленського, команди проговорюють широке коло питань, зокрема і щодо санкційного тиску.
Зеленський зазначив, що він не обговорював з Трампом питання санкцій проти Росії та послаблення американських обмежень. При цьому він зазначив, що вже є конкретна необхідність прямого контакту з лідером США.
"Я думаю, що в нас є багато питань: і з перемовинами, і з дронами, і з Близьким Сходом. Я думаю, нам потрібно зустрічатися вже з президентом. Тому що команди працюють, але у нас є деякі питання, які стоять на місці. Нашим командам потрібно більше працювати над нашою зустріччю", - резюмував президент.
Що з мирними переговорами?
Тим часом ЗМІ пишуть, що мирні переговори щодо України за посередництва США фактично провалилися, оскільки Трамп втратив інтерес до переговорного процесу через війну в Ірані.
Останній раунд тристоронніх переговорів відбувся у Женеві 17-18 лютого. Наступну зустріч планували провести 5 березня в Абу-Дабі, однак її перенесли після початку американо-ізраїльських ударів по Ірану. Зараз місце не можуть визначити, оскільки росіяни не хочуть їхати до США, а американці - до Європи.
Щобільше, раунд переговорів, який так досі і не відбувся, може стати останнім, якщо Росія не змусить Україну піти на її умови. У такому разі Москва розглядає вихід з переговорного процесу.