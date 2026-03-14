"Уже слишком поздно": Трамп отклонил переговоры о прекращении войны в Иране

20:12 14.03.2026 Сб
2 мин
Союзники настаивали на переговорах, но Трамп решил иначе
aimg Сергей Козачук
"Уже слишком поздно": Трамп отклонил переговоры о прекращении войны в Иране Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Администрация президента США Дональда Трампа отклонила предложения ближневосточных союзников о начале дипломатических переговоров для прекращения войны в Иране. Вашингтон планирует продолжать военную операцию, чтобы максимально ослабить Тегеран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Трамп объявил о полном уничтожении военного потенциала Ирана и обратился к Китаю

Позиция Белого дома

По данным издания, высокопоставленный чиновник администрации США подтвердил, что Трамп пока не видит смысла в диалоге. По его словам, приоритетом остается уничтожение военного потенциала исламской республики.

"Сейчас он в этом не заинтересован, и мы продолжим миссию без уменьшенных усилий. Возможно, наступит день, но не сейчас", - заявил чиновник Белого дома.

Сам Трамп ранее намекал в соцсетях, что иранское руководство якобы именно стремится к переговорам из-за значительных потерь, однако резюмировал, что для этого уже "слишком поздно".

Реакция Ирана и роль посредников

Оман и Египет пытались выступить посредниками, чтобы остановить эскалацию, которая уже привела к закрытию Ормузского пролива и скачку цен на нефть. Однако в Тегеране также демонстрируют бескомпромиссность.

"Все, что было сообщено ранее по дипломатическим каналам, сейчас не имеет значения", - цитирует издание высокопоставленный иранский источник.

Представители Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) настаивают на продолжении боевых действий, считая контроль над Ормузским проливом решающим фактором в войне.

Последствия эскалации

За две недели конфликта погибло более 2000 человек, преимущественно на территории Ирана.

Война вызвала самые масштабные в истории сбои в поставках нефти, поскольку через заблокированный пролив проходила пятая часть мирового экспорта сырья.

США продолжают давление, нанося удары по ключевым узлам, в частности по нефтяному терминалу на острове Харг.

Что известно о войне в Иране

Напомним, массированная военная операция США и Израиля против Исламской Республики Иран началась две недели назад. Дональд Трамп официально объявил о цели полного уничтожения военного потенциала Тегерана, включая его ракетную и ядерную программы.

Несмотря на жесткую риторику, в Администрации президента США заявляли, что планируют завершить активную фазу войны в сжатые сроки, чтобы минимизировать влияние на мировую экономику. Эксперты сейчас рассматривают три сценария развития событий: от подписания "большой сделки" на условиях Вашингтона до затяжной войны на истощение.

Кроме того, аналитики дискутируют, станет ли эта операция успехом для Белого дома, учитывая блокирование Ормузского пролива и рост цен на энергоносители, что уже сказалось на внутренней стабильности США.

Украина показала представителям десятков стран материалы о последствиях атаки на "Дружбу"
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко