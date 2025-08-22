Зеленский о гарантиях безопасности для Украины: США готовы, переговоры идут ежедневно

США готовы быть частью гарантий безопасности для Украины. Сейчас переговоры по конкретному наполнению гарантий безопасности продолжаются ежедневно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Киеве.

"Мы достигли вместе со всеми нашими партнерами важного взаимопонимания с США. США готовы быть частью гарантий безопасности для Украины. И это впервые мы достигли именно такой готовности", - отметил Зеленский.

По словам президента, переговоры по конкретному наполнению этих гарантий безопасности сейчас ведутся ежедневно на разных уровнях.

"На уровне советников по вопросам безопасности, на уровне наших военных, на уровне дипломатов всех команд. Вчера был звонок Украина - вся Европа - США. Сегодня продолжится именно такая работа", - заверил он.