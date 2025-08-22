ua en ru
Зеленський про гарантії безпеки для України: США готові, переговори йдуть щоденно

Україна, П'ятниця 22 серпня 2025 15:35
Зеленський про гарантії безпеки для України: США готові, переговори йдуть щоденно Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

США готові бути частиною гарантій безпеки для України. Зараз перемовини щодо конкретного наповнення гарантій безпеки тривають щоденно.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Києві.

"Ми досягли разом з усіма нашими партнерами важливого взаєморозуміння зі США. США готові бути частиною гарантій безпеки для України. І це вперше ми досягли саме такої готовності", - зазначив Зеленський.

За словами президента, переговори щодо конкретного наповнення цих безпекових гарантій зараз ведуться щоденно на різних рівнях.

"На рівні радників з питань безпеки, на рівні наших військових, на рівні дипломатів всіх команд. Вчора був дзвінок Україна - вся Європа - США. Сьогодні продовжиться саме така робота", - запевнив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що протягом найближчих двох тижнів Київ очікує конкретизації від партнерів. За його словами, 30 країн уже розробляють гарантії безпеки, але не всі вони стосуються військової допомоги.

Велика Британія, Франція та Німеччина вже заявили про готовність відіграти активну роль у безпеці України. Глава Міноборони Британії Джон Гілі прямо заявив, що Лондон готовий відправити військових в Україну.

Росія очікувано відреагувала негативно. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не прийме жодних колективних гарантій безпеки без своєї участі. Він підкреслив, що Кремль вимагатиме права вето, а також залучення Китаю. У Києві така умова вважається неприйнятною. У Білому домі взагалі висміяли таку пропозицію.

