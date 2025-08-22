Зеленський про гарантії безпеки для України: США готові, переговори йдуть щоденно

США готові бути частиною гарантій безпеки для України. Зараз перемовини щодо конкретного наповнення гарантій безпеки тривають щоденно.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Києві.

"Ми досягли разом з усіма нашими партнерами важливого взаєморозуміння зі США. США готові бути частиною гарантій безпеки для України. І це вперше ми досягли саме такої готовності", - зазначив Зеленський.

За словами президента, переговори щодо конкретного наповнення цих безпекових гарантій зараз ведуться щоденно на різних рівнях.

"На рівні радників з питань безпеки, на рівні наших військових, на рівні дипломатів всіх команд. Вчора був дзвінок Україна - вся Європа - США. Сьогодні продовжиться саме така робота", - запевнив він.