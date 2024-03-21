Зеленский договорился с премьером Греции ускорить работу над соглашением о безопасности

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.
В частности, они обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время недавнего визита Мицотакиса в Одессу, а также продолжение оборонного сотрудничества, в том числе усиление украинской ПВО.
"В необходимости надежной защиты неба господин премьер-министр убедился в Одессе 6 марта. Я также рассказал ему об утреннем российском ударе по Киеву", - заявил Зеленский.
Он также добавил, что договорился с премьером Греции ускорить работу над двусторонним соглашением по безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7.
На Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.
В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Киеву при повторной агрессии РФ.
Среди стран, подписавших с Украиной соглашение о гарантиях безопасности:
Недавно стало известно, что сейчас Украина ведет переговоры о гарантиях безопасности с десятью государствами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.