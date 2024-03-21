Зеленский договорился с премьером Греции ускорить работу над соглашением о безопасности

В частности, они обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время недавнего визита Мицотакиса в Одессу, а также продолжение оборонного сотрудничества, в том числе усиление украинской ПВО.

"В необходимости надежной защиты неба господин премьер-министр убедился в Одессе 6 марта. Я также рассказал ему об утреннем российском ударе по Киеву", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что договорился с премьером Греции ускорить работу над двусторонним соглашением по безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7.