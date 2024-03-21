UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський домовився з премʼєром Греції прискорити роботу над безпековою угодою

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови держави в Telegram.

Зокрема, вони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту Міцотакіс до Одеси, а також продовження оборонної співпраці, в тому числі посилення української ППО.

"У необхідності надійного захисту неба пан прем’єр-міністр переконався в Одесі 6 березня. Я також розповів йому про ранковий російський удар по Києву", - заявив Зеленський. 

Він також додав, що домовився с премʼєром Греції прискорити роботу над двосторонньою безпековою угодою в межах Вільнюської декларації G7.

 

Гарантії безпеки для України

На Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Києву в разі повторної агресії РФ.

Серед країн, які підписали з Україною угоду про гарантії безпеки:

Британія;

Канада;

Німеччина;

Франція;

Данія;

Італія;

Нідерланди.

Нещодавно стало відомо, що нині Україна веде перемовини про гарантії безпеки з десятьма державами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийГреціяВійна Росії проти УкраїниГарантії безпеки