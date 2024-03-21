Зеленський домовився з премʼєром Греції прискорити роботу над безпековою угодою

Зокрема, вони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту Міцотакіс до Одеси, а також продовження оборонної співпраці, в тому числі посилення української ППО.

"У необхідності надійного захисту неба пан прем’єр-міністр переконався в Одесі 6 березня. Я також розповів йому про ранковий російський удар по Києву", - заявив Зеленський.

Він також додав, що домовився с премʼєром Греції прискорити роботу над двосторонньою безпековою угодою в межах Вільнюської декларації G7.