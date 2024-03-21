Зеленський домовився з премʼєром Греції прискорити роботу над безпековою угодою

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови держави в Telegram.
Зокрема, вони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту Міцотакіс до Одеси, а також продовження оборонної співпраці, в тому числі посилення української ППО.
"У необхідності надійного захисту неба пан прем’єр-міністр переконався в Одесі 6 березня. Я також розповів йому про ранковий російський удар по Києву", - заявив Зеленський.
Він також додав, що домовився с премʼєром Греції прискорити роботу над двосторонньою безпековою угодою в межах Вільнюської декларації G7.
На Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.
У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Києву в разі повторної агресії РФ.
Серед країн, які підписали з Україною угоду про гарантії безпеки:
Нещодавно стало відомо, що нині Україна веде перемовини про гарантії безпеки з десятьма державами.
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