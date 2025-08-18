Зеленский в Брюсселе и встреча "коалиции решительных": новости за выходные

Президент Владимир Зеленский в эти выходные посетил Брюссель, где встретился с европейскими лидерами и принял участие в заседании так называемой "коалиции решительных".
Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
В воскресенье, 17 августа, украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на заседание "коалиции решительных". По завершению встречи он вместе с европейскими лидерами планировал отправиться в США.
Стоит добавить, что хотя изначально планировалась совместная встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров, сегодня днем стало известно, что Трамп сначала хочет провести встречу один на один с Зеленским.
Их совместная встреча с европейскими лидерами планируется уже после этого. Заметим, что Bild узнал, как Трамп будет принимать Зеленского и партнеров.
Во время встречи западные страны подтвердили единство и готовность усилить давление на Россию, обеспечить гарантии безопасности для Украины и поддерживать ее суверенитет накануне переговоров в Вашингтоне.
В отдельном материале РБК-Украина писало, что именно партнеры обсудили на встрече "коалиции решительных".
В то же время и сам президент Зеленский прокомментировал заседание "коалиции решительных".
Как известно, в конце заседания "коалиция решительных" заявила о готовности развернуть силы сдерживания в Украине после окончания войны.
Украинские военные продолжают наступление на Северо-Слобожанском направлении.
Известно, что некоторые подразделения продвинулись вперед на расстояние до 2,5 километров, одновременно держа под огневым контролем ключевые логистические маршруты врага.
В частности спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев рассказал РБК-Украина, что активные действия в частности проходят в районах Алексеевки и Юнаковки Сумской области.
В Харькове мужчина напал с ножом на правоохранителя и трех работников ТЦК, которые проводили оповещение военнообязанных по поводу мобилизационных мероприятий во время военного положения.
Во время этих мероприятий полицейский подошел к мужчине для проверки документов, но в этот момент мужчина достал нож и нанес правоохранителю удар в височную область.
В дальнейшем нападавший поочередно ударил трех сотрудников ТЦК: одного - ножом в голову и руку, второго - в голову и подключичную область, а третьего - в область туловища.
Глава Еврокомиссии заявила Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский Союз уже в начале сентября примет 19-й пакет санкций против России.
Она добавила, что пока в Украине продолжается война, Европа будет осуществлять дипломатическое и экономическое давление на Россию.
DeepState подсчитал, сколько территории РФ оккупировала за 1010 дней. Цифры от аналитиков действительно удивляют, ведь оказалось, что за 1010 дней полномасштабной войны Россия оккупировала менее 1% территории Украины.
Хотя за это время под контроль врага перешло около 5,8 тысячи кв. км украинских земель.
Днем воскресенья в центре Киева раздавались звуки взрывов и выстрелов. Как сообщили в КГВА, все эти звуки были связаны со съемками фильма.
В администрации после этого даже обратились к киевлянам.
В результате авиаудара по селу Новояковлевка в Запорожье погиб 15-летний парень. Ранения получили его младшие брат и сестра, родители и еще двое мужчин.
По данным главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, враг дважды атаковал село Новояковлевка Запорожского района. По предварительной информации оба удара были нанесены ФАБами.