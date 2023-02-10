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Зеленский в Брюсселе и взрыв в Киеве: новости за 9 февраля

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля прибыл в Брюссель, где выступил в Европарламенте и посетил саммит ЕС. А также в Дарницком районе Киева раздался взрыв на территории бывшего завода.

Детальнее о том, что произошло в четверг, 9 февраля, - в материале РБК-Украина.

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Зеленский прибыл в Брюссель на саммит ЕС и выступил перед Европарламентом

Президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля прибыл в Брюссель. Глава государства выступил в Европарламенте и посетил саммит ЕС.

Зеленский завершил свою речь под громкие и длинные аплодисменты, после чего раздался гимн Украины и ЕС. Вместе с главой Европарламента Робертой Метсолой глава государства развернул на трибуне флаг ЕС.

Визит президента Владимира Зеленского в Брюссель, в частности, преследует такие цели:

  • поддержка от союзников - ускорение поставок вооружения Украине перед возможным весенним наступлением РФ. Ключевой вопрос в этом - боевая авиация и дальнобойные ракеты;
  • усиление санкционного давления на Россию, введение ограничений против российской атомной отрасли, в частности, "Росатома";
  • вопросы пути Украины к членству в Европейском союзе;
  • поддержка украинской "формулы мира" для формирования новой архитектуры глобальной безопасности.

Детальнее о главных заявлениях президента читайте в материале РБК-Украина.

В Киеве произошел взрыв на территории бывшего завода

В Дарницком районе Киева раздался взрыв на территории бывшего завода.

Позже стало известно, что в результате взрыва четыре человека погибли.

Начальник КМВА Сергей Попко подвел итоги взрыва на бывшем заводе в Киеве по состоянию на 20:00 9 февраля. Он отметил, что кроме погибших и раненых, в результате чрезвычайного происшествия разрушено здание складского помещения.

Также начался пожар на площади около 500 квадратных метров, который уже ликвидирован.

"Продолжается работа тяжелой техники по разборке завалов. Информация уточняется", - добавил Попко.

Украина ведет переговоры о поставках самых современных немецких танков Panther

Украина ведет переговоры с немецким концерном Rheinmetall о поставках танков KF51 Panther. Это самый современный германский танк.

"Мы ведем переговоры с Киевом об экспорте Panther", - сказал гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.

Он также добавил, что Украина заинтересовалась новыми боевыми машинами пехоты Lynx.

Отмечается, что прошлым летом компания Rheinmetall представила KF51 Panther на выставке в Париже. Тогда его назвали самым сильным боевым танком в мире. Украина может стать первой страной, которая приобретет этот танк.

Пока Rheinmetall имеет демонстрационную модель KF51 Panther. Но директор компании отмечает, что поставки могут быть уже через 15-18 месяцев. Танки могут быть выстроены в Германии или Венгрии.

Для экспорта этих танков Украине также необходимо получить одобрение Германии, как это было с Leopard.

В ЕС рассказали о 10-м пакете санкций против России

Новый пакет санкции ЕС против России будет нацелен против военной машины врага. Страна-оккупант должна заплатить цену за пролитую кровь.

"Россия должна заплатить цену за всю всю кровь, которую пролила. Мы готовим 10 пакет санкций. Во-первых, мы воплотим эти санкции против политических лидеров. А также мы очень внимательно услышали ваши мысли, Владимир, на прошлой неделе. Мы будем наказывать пропагандистов Путина, потому что они делают ужасные вещи и в РФ, и за рубежом", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Также она добавила, что новый пакет санкций будет иметь дополнительные ограничения против российской военной машины.

"Во-вторых, мы внесем в пакет дополнительные ограничения, которые лишат РФ еще 10 млрд доходов. И это будет лишение ресурсов для российской военной машины", - отметила президент Еврокомиссии.

Литва передаст Украине 36 ЗРК для сбития иранских дронов

Правительство Литвы передаст Украине 36 зенитно-ракетных комплексов, которые помогут противодействовать иранским беспилотникам. При этом Вильнюс подготовил 15 инструкторов ЗРК, которые будут обучать украинских военных.

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