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Зеленский прибыл в Брюссель на саммит ЕС

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Брюссель, Четверг 09 февраля 2023 11:04
Зеленский прибыл в Брюссель на саммит ЕС Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля прибыл в Брюссель. Гарант выступит в Европарламенте и посетит саммит ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

"Президент Украины прибыл в Брюссель после полета с Эммануэлем Макроном президентским самолетом", - говорится в сообщении.

В Брюсселе уже собралась очередь журналистов, ожидающих прибытия Владимира Зеленского.

Президент Европейского парламента Роберта Метцолла анонсировала выступление Зеленского.

"Исторический день для Европы. С гордостью сообщаю, что президент Украины
Владимир Зеленский будет сегодня утром в Европарламенте", – написала она в Twutter.

В то же время глава Европейской комиссии публикует фото с Владимиром Зеленским.

Напомним, Владимир Зеленский сегодня посетит саммит ЕС, где проведет ряд встреч. Европейское турне президента Украины стало второй поездкой Зеленского за границу с начала полномасштабной войны.

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Владимир Зеленский Брюссель Саммит ЕС
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