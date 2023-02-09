Зеленский прибыл в Брюссель на саммит ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля прибыл в Брюссель. Гарант выступит в Европарламенте и посетит саммит ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.
"Президент Украины прибыл в Брюссель после полета с Эммануэлем Макроном президентским самолетом", - говорится в сообщении.
В Брюсселе уже собралась очередь журналистов, ожидающих прибытия Владимира Зеленского.
Президент Европейского парламента Роберта Метцолла анонсировала выступление Зеленского.
"Исторический день для Европы. С гордостью сообщаю, что президент Украины
Владимир Зеленский будет сегодня утром в Европарламенте", – написала она в Twutter.
В то же время глава Европейской комиссии публикует фото с Владимиром Зеленским.
Welcome to Brussels, dear @ZelenskyyUa— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 9, 2023
Сердце Европейской семьи, в которой Ukraine belongs.
Мы будем поддерживать Украину целым шагом к способу к нашей Union. pic.twitter.com/eELXeZYmM5
Напомним, Владимир Зеленский сегодня посетит саммит ЕС, где проведет ряд встреч. Европейское турне президента Украины стало второй поездкой Зеленского за границу с начала полномасштабной войны.
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