Резников заявил об угрозе наступления россиян на юго-востоке

Российские оккупанты могут начать свое наступления на юго-востоке Украины, поскольку там у них есть возможность пополнять резервы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова в ходе брифинга .

"Что касается юго-восточной части, там угроза (наступления - ред.) есть, потому что там их группировка имеет возможность пополнения и вооружением, и техникой, и людьми. Поэтому, конечно, там ситуация более напряженная. Имеется в виду от Запорожья до Донецкой области", - подчеркнул он.

При этом, по словам министра, сейчас угрозы для Одессы нет, поскольку в море противник лишилися своего превосходства после уничтожения крейсера "Москва" и наличия у Украины противокорабельных ракет. А для продвижения по суше ему придется захватывать Херсон, который недавно деоккупировали, и Николаев, который враги так и не смогли взять.

"Мы не исключаем полномасштабного наступления россиян с учетом их любви к символизму. Скоро 24 февраля, годовщина войны", - отметил Резников.