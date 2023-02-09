ua ru
Чт, 09 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Резников заявил об угрозе наступления россиян на юго-востоке

Новина українською →
Одесса, Четверг 09 февраля 2023 18:12
Резников заявил об угрозе наступления россиян на юго-востоке Фото: Алексей Резников, глава Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты могут начать свое наступления на юго-востоке Украины, поскольку там у них есть возможность пополнять резервы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова в ходе брифинга.

"Что касается юго-восточной части, там угроза (наступления - ред.) есть, потому что там их группировка имеет возможность пополнения и вооружением, и техникой, и людьми. Поэтому, конечно, там ситуация более напряженная. Имеется в виду от Запорожья до Донецкой области", - подчеркнул он.

При этом, по словам министра, сейчас угрозы для Одессы нет, поскольку в море противник лишилися своего превосходства после уничтожения крейсера "Москва" и наличия у Украины противокорабельных ракет. А для продвижения по суше ему придется захватывать Херсон, который недавно деоккупировали, и Николаев, который враги так и не смогли взять.

"Мы не исключаем полномасштабного наступления россиян с учетом их любви к символизму. Скоро 24 февраля, годовщина войны", - отметил Резников.

Напомним, ранее руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Евгений Ерин заявлял, что россияне пытаются усилить боевые действия на Запорожском направлении.

Также мы писали, что глава Харьковской ОВА Олег Синегубов допускал начало контрнаступления россиян в регионе.

Более детально о подготовке россиян к новым наступательным действиям можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Алексей Резников Запорожская область Войска РФ Война России против Украины
NEWS
Резников заявил об угрозе наступления россиян на юго-востоке
Резников заявил об угрозе наступления россиян на юго-востоке
DAILY
Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов