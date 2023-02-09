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Россия потеряла в войне еще 910 оккупантов и десяток ББМ: данные Генштаба

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Киев, Четверг 09 февраля 2023 08:30
Россия потеряла в войне еще 910 оккупантов и десяток ББМ: данные Генштаба Фото: потери российских войск составляют уже около 135 010 убитыми (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 910 оккупантов. Также было уничтожено десяток ББМ, 8 артсистем и 6 беспилотников россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 135010 (+910) человек ликвидировано,
  • танков - 3255 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 6468 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 2244 (+8) ед,
  • РСЗО - 463 (+2) ед,
  • средства ПВО - 232 (+4) ед,
  • самолетов - 295 (+0) ед,
  • вертолетов - 285 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1967 (+6),
  • крылатые ракеты ‒ 796 (+0),
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5121 (+9) ед,
  • специальная техника - 211 (+0).

Напомним, за минувшие сутки украинские бойцы поразили два пункта управления врага, 3 района сосредоточения живой силы, 3 позиции зенитно-ракетных комплексов, 2 склада боеприпасов и состав горюче-смазочных материалов.

Добавим, также вчера пограничники отбили штурм оккупантов под Бахмутом и ликвидировали вражеское подразделение.

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