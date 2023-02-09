Россия потеряла в войне еще 910 оккупантов и десяток ББМ: данные Генштаба
Фото: потери российских войск составляют уже около 135 010 убитыми (GettyImages)
Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 910 оккупантов. Также было уничтожено десяток ББМ, 8 артсистем и 6 беспилотников россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 135010 (+910) человек ликвидировано,
- танков - 3255 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 6468 (+10) ед,
- артиллерийских систем - 2244 (+8) ед,
- РСЗО - 463 (+2) ед,
- средства ПВО - 232 (+4) ед,
- самолетов - 295 (+0) ед,
- вертолетов - 285 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1967 (+6),
- крылатые ракеты ‒ 796 (+0),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5121 (+9) ед,
- специальная техника - 211 (+0).
Напомним, за минувшие сутки украинские бойцы поразили два пункта управления врага, 3 района сосредоточения живой силы, 3 позиции зенитно-ракетных комплексов, 2 склада боеприпасов и состав горюче-смазочных материалов.
Добавим, также вчера пограничники отбили штурм оккупантов под Бахмутом и ликвидировали вражеское подразделение.
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