Свежая карта боев в Украине от британской разведки: какова ситуация на фронте
Российские войска не оставляют попыток штурмовать украинские позиции на восточном направлении. Ожесточенные боевые действия продолжаются в Луганской и Донецкой областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.
Согласно данным британской разведки, активные боевые действия продолжаются на Луганском и Донецком направлениях. Враг пытается атаковать в районе Кременной, Сватово, Бахмута и Угледара. Однако украинские защитники отбивают атаки и не дают россиянам продвигаться.
Что касается других направлений, то там ситуация относительно стабильная. В Запорожской и Херсонской областях оккупационная армия продолжает обстреливать мирные населенные пункты из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также обстрелы фиксируются в северных и северо-восточных регионах.
Украинские силы, в свою очередь, наносят удары по скоплению вражеских войск и тыловым позициям оккупантов.
Напомним, ранее в британской разведке рассказали, что погода продолжает играть значительную роль в ходе войны России на Украине. Поскольку земля замерзла, условия передвижения по пересеченной местности на востоке Украины в последние недели, вероятно, практически не изменились.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.