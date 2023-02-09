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Свежая карта боев в Украине от британской разведки: какова ситуация на фронте

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Четверг 09 февраля 2023 13:21
Свежая карта боев в Украине от британской разведки: какова ситуация на фронте Фото: британская разведка показала актуальную карту боев в Украине (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска не оставляют попыток штурмовать украинские позиции на восточном направлении. Ожесточенные боевые действия продолжаются в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным британской разведки, активные боевые действия продолжаются на Луганском и Донецком направлениях. Враг пытается атаковать в районе Кременной, Сватово, Бахмута и Угледара. Однако украинские защитники отбивают атаки и не дают россиянам продвигаться.

Что касается других направлений, то там ситуация относительно стабильная. В Запорожской и Херсонской областях оккупационная армия продолжает обстреливать мирные населенные пункты из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также обстрелы фиксируются в северных и северо-восточных регионах.

Украинские силы, в свою очередь, наносят удары по скоплению вражеских войск и тыловым позициям оккупантов.

Свежая карта боев в Украине от британской разведки: какова ситуация на фронте

Напомним, ранее в британской разведке рассказали, что погода продолжает играть значительную роль в ходе войны России на Украине. Поскольку земля замерзла, условия передвижения по пересеченной местности на востоке Украины в последние недели, вероятно, практически не изменились.

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Свежая карта боев в Украине от британской разведки: какова ситуация на фронте
Свежая карта боев в Украине от британской разведки: какова ситуация на фронте
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