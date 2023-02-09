Россияне готовятся к началу операции ВСУ по освобождению Крыма, - разведка

Оккупационные власти в Крыму готовясь к украинской операции по освобождению полуострова издали "решение об установлении высокого уровня террористической опасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Российская оккупационная администрация Крыма и местное отделение ФСБ издали решение об установлении высокого (желтого) уровня террористической опасности". Согласно документу, устанавливаются высокий уровень угрозы в населенных пунктах Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском (Едикуйском) районах Крыма", - сообщило ГУР.

По их данным аналогичный уровень угрозы объявляется на некоторых подчиненных министерствах, в том числе министерстве:

транспорта,

жилищно-коммунального хозяйства,

здравоохранения,

топлива и энергетики,

промышленной политики и комитета по водному хозяйству и мелиорации

Срок действия мер не ограничен – до принятия решения об отмене.

В решении отмечено, что действующим в Крыму подразделениям ФСБ РФ и линейному отделению МВД РФ на транспорте необходимо усилить контроль за передвижением транспорта на полуострове. Кроме того, ужесточается контроль за перемещением российских граждан и иностранцев с обязательной регистрацией временного места жительства.

Фото: россияне готовятся к началу операции ВСУ по освобождению Крыма (t.me DIUkraine)

"Подразделениям МЧС предписано провести ревизию специализированного оборудования для осуществления "спасательных операций". Местные администрации должны обеспечить места для "временного размещения людей". На Министерство здравоохранения возлагается обязательство подготовить заведения для оказания экстренной помощи и медицинской эвакуации", - добавили в разведке.

По их словам, подобные "меры безопасности" со стороны кафиров являются признаком подготовки к началу операции по освобождению Крыма украинскими Силами Обороны. Также это может свидетельствовать о возможности проведения провокаций со стороны российских спецслужб в отношении мирного населения полуострова с последующим переводом ответственности на Украину.